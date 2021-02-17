"TEŞVİK PAKETİNİN SEYRİ ALTIN AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Ons altın temkinli seyrini koruyor. ABD'de dün piyasalar tatildi, dolayısıyla önemli bir veri akışı izlenmedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yapmış olduğu açıklamasında, 6 Ocak günü Kongre baskınını araştırmak amacıyla 11 Eylül terör saldırılarından sonrakine benzer bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

Teşvik paketi görüşmeleri sürüyor, dünyada vaka sayısında azalma izleniyor ve piyasalarda risk iştahı toparlanıyor. Bu gelişmeler karşısında altın yatay ve zayıf seyrediyor. Teşvik paketi beklentisi altını sınırlı da olsa olumlu etkiliyor. Gelecek dönemde hayata geçirilmesi beklenen paket, altın için olumlu bir yön çizebilir. Dolayısıyla paketin seyri altın açısından önemli.