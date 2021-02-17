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    • Ekonomi
    • 17.02.2021 09:50
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    • 17.02.2021 10:08
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    Altın kritik eşiğe dayandı! Bu fiyatları gören yatırımcı şoke oldu! , çeyrek ve fiyatları...

    nda yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Önceki aylarda altın alarak yatırım yapanlar soluğu kuyumcuda alıyor. Altın yatırımı olanlar fiyatların ne yöne hareket edeceğini merak ederek piyasalara odaklandı. Öte yandan, Dolar/TL kurunun 7 lira seviyesinin altına düşmesinden sonra gözler direkt altına çevrildi. Son 6 ayın en düşük seviyelerini gören altın fiyatlarında 17 Şubat 2021 Çarşamba günü son durum belli oldu. Peki, , cumhuriyet, ve ne kadar oldu? İşte son dakika haberi hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Altın kritik eşiğe dayandı! Bu fiyatları görenler şoke oldu!

    Altın yatırımcılarına kötü haber! İbre tersine dönüyor resmen çöktü! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları gün içerisinde çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Fiyatların gidişatı hakkında uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklenmediğini söyledi. Memiş, aşı iyimserliğiyle beraber değerli metallerde yaşanan gerilemenin kalıcı olmayacağını ve yıl içinde yükselişlerini devam ettireceğini dile getirerek, "Bu öngörümüzü, Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin 2021'de altın alımlarına devam etmesi, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, düşük faiz politikaları, düğün sezonunda dünya genelinde fiziki altın talebinin artması gibi nedenlere bağlıyoruz." dedi.

    17 ŞUBAT 2021 ALTIN FİYATLARI

    Gram altın alış fiyatı: 403,04 TL

    Gram altın satış fiyatı: 403,13 TL

    Çeyrek altın alış fiyatı: 648,11 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı:663,47 TL

    Yarım altın alış fiyatı: 1.292,17 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.326,93 TL

    Tam altın alış fiyatı: 2.673,46 TL

    Tam altın satış fiyatı: 2. 743, 13

        ALTIN FİYATLARI HAKKINDA KRİTİK AÇIKLAMALAR!

        "SATIŞ BASKISI ARTABİLİR"

        Altın, 1829 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir.

        Bu durumda ilk destek seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1829 seviyesini aşması durumunda 1854 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. Gram altın, 416,91 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor.

        Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif satış baskısı artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 395,16 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini aşması durumunda ise 440,33 direncini takip ediyor olacağız.

        "TEŞVİK PAKETİNİN SEYRİ ALTIN AÇISINDAN ÖNEMLİ"

        Ons altın temkinli seyrini koruyor. ABD'de dün piyasalar tatildi, dolayısıyla önemli bir veri akışı izlenmedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yapmış olduğu açıklamasında, 6 Ocak günü Kongre baskınını araştırmak amacıyla 11 Eylül terör saldırılarından sonrakine benzer bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

        Teşvik paketi görüşmeleri sürüyor, dünyada vaka sayısında azalma izleniyor ve piyasalarda risk iştahı toparlanıyor. Bu gelişmeler karşısında altın yatay ve zayıf seyrediyor. Teşvik paketi beklentisi altını sınırlı da olsa olumlu etkiliyor. Gelecek dönemde hayata geçirilmesi beklenen paket, altın için olumlu bir yön çizebilir. Dolayısıyla paketin seyri altın açısından önemli.

        "ABD'DE AÇIKLANAN TARIM DIŞI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK VERİLERİ..."

        ABD piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde düşük işlem hacmi ile yatay bir günü geride bırakan ons altında 1820 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesini takip etmeyi sürdürüyoruz.

        Şubat ayının ilk haftasında doların küresel bazda değer kazanımı ile ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin genel olarak piyasa beklentisine göre pozitif gelmesi takip edilmişti.

        Yaşadığı geri çekilme ile 1820 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına sarkan ons altın, ABD'de artan enflasyon beklentileriyle beraber dolar endeksinde yaşanan geri çekilme sonrasında 1840 doların üzerine çıkmayı başardı.

        Haftanın ikinci işlem gününde piyasada oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1821 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."
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        Haberler Ekonomi Altın kritik eşiğe dayandı! Bu fiyatları gören yatırımcı şoke oldu! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...