Altın yatırımcılarına kötü haber! İbre tersine dönüyor resmen çöktü! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları gün içerisinde çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Fiyatların gidişatı hakkında uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklenmediğini söyledi. Memiş, aşı iyimserliğiyle beraber değerli metallerde yaşanan gerilemenin kalıcı olmayacağını ve yıl içinde yükselişlerini devam ettireceğini dile getirerek, "Bu öngörümüzü, Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin 2021'de altın alımlarına devam etmesi, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, düşük faiz politikaları, düğün sezonunda dünya genelinde fiziki altın talebinin artması gibi nedenlere bağlıyoruz." dedi.
17 ŞUBAT 2021 ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı: 403,04 TL
Gram altın satış fiyatı: 403,13 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 648,11 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:663,47 TL
Yarım altın alış fiyatı: 1.292,17 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.326,93 TL
Tam altın alış fiyatı: 2.673,46 TL
Tam altın satış fiyatı: 2. 743, 13