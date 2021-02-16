Tantanacı ekonomistlerin 'rezerv' senaryosu bozuldu!

Bir grup tantanacı ekonomistin iddia ettiği gibi rezervler buhar olmadığını sadece yer değiştirdiğini Sabah gazetesi yazarı Kerem Alkin nedenleriyle tek tek açıklamıştı.
Döviz rezervlerine ilişkin söylemler ile vatandaşların ve piyasaların zihninin kirletilmesi için yapılan algı operasyonlarının iyi niyetli olmadığını Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu köşesine taşıdı.
SENARYO YAZMALARINA GEREK YOK! ÖYLE BİR HESAP YOK
'Rezervlerin bozduğu büyük oyun' başlıklı yazısında, tantanacı ekonomistlerin yazdığı senaryonun boşa çıktığını belirten Müderrisoğlu, yazısında, "O kadar uğraşmalarına, senaryo yazmalarına gerek yok. Neden? Çünkü onların sandığı gibi bir hesap yok da ondan." ifadelerine yer verdi.
İşte Müderrisoğlu'nun bugünkü köşe yazısı;
Prof. Kerem Alkin konuya net bir giriş yaparak, döviz rezervlerine dair muhtelif iddia ve yorumlara teknik karşılıklar verdi.
Bir süredir, özellikle sosyal medya ortamında, Merkez Bankası döviz varlıkları üzerinden "Kimlere satıldı?" sorusu ileri sürülerek, bir tür suistimal, iltimas algısı yaratılmaya çalışıldığı görülüyor. Muhalif siyasi partilerin sözcülerinin de eşlik ettiği bir faaliyet, giderek organize hal alıyor...
İlgilenenler ve samimiyetle merak edenler için birkaç kritik hususa değinelim. Anlamak istemeyenlerin yanı sıra ön yargıyla malûl olanları da niyet ve hedefleri ile bir kenara not edelim.