Tantanacı ekonomistlerin 'rezerv' senaryosu bozuldu!





Ve en önemlisi...

Türkiye'ye özgü faktörler siyasal tercihler ile Türkiye'yi hedef alan girişimler üzerinde de ayrıca durmak gerekiyor. Zira her kararın kendi iç tutarlılığı, şartların gerektirdiği hassas yönleri ve fırsat maliyeti bulunuyor.



Son iki yılı hafızasında canlandıranlar, üç kritik dönüm noktasını hemen hatırlıyorlar.

1- Ağustos 2018. Yeni Ekonomi Programı'nın hemen öncesinde ve yeni hükümetin daha ilk aylarında, eski ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ekonomisine açıktan saldırısı.

2- 2019 baharında ve yazında yerel seçimler sırasında gerçekleşen dış kaynaklı ve iç destekli kur atakları.

3- 2020 yılında tüm dünyayı kökten sarsan pandemi şokunun ekonomik ve toplumsal etkileri.

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