Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Artık tek taraflı karar verilebiliyor! Aylık 1420 TL...

Salgın döneminde hükümet, koronavirüs pandemisinin ekonomiye olan etkilerini azaltmak için birçok çalışma yaptı. Bu çalışmalardan bazıları da iş hayatını yakından ilgilendiriyor. Kısa Çalışma Ödeneği, fesih yasağı gibi önlemlerin yanı sıra ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği gibi uygulamalar da devreye alındı. Milliyet'in haberine göre 2021'de bu destek tutarlarında da artış yaşandı. Buna göre nakdi ücret desteği 1420.14 TL oldu. İşte detaylar...
Salgın döneminde işverene tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı tanıyan uygulama fesih yasağı. 4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen geçici 10.madde ile getirilen fesih yasağına bağlı olarak işverene tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne gönderme hakkı tanınıyor. Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanuna yapılan ekleme ile söz konusu şekilde ücretsiz izne gönderilen işçilere nakdi ücret desteği ödenmesine ilişkin düzenleme 17 Nisan 2020'de yürürlüğe girmişti.
Salgın sürecinin devam etmesine bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı Kararları ile fesih yasağı ve dolayısıyla ücretsiz izin uygulaması 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmış durumda. Halihazırda yaklaşık bir yıldır uygulamada olan işverene tanınan tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı, iş hukukunda işçinin de onayına tabi olan normal ücretsiz izin uygulamasından farklı bir sürecin işlemesi anlamına geliyor.