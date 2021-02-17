Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Artık tek taraflı karar verilebiliyor! Aylık 1420 TL...

Salgın döneminde hükümet, koronavirüs pandemisinin ekonomiye olan etkilerini azaltmak için birçok çalışma yaptı. Bu çalışmalardan bazıları da iş hayatını yakından ilgilendiriyor. Kısa Çalışma Ödeneği, fesih yasağı gibi önlemlerin yanı sıra ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği gibi uygulamalar da devreye alındı. Milliyet'in haberine göre 2021'de bu destek tutarlarında da artış yaşandı. Buna göre nakdi ücret desteği 1420.14 TL oldu. İşte detaylar...