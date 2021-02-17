Bugün ve yarın alabilirsiniz! TOKİ’den kiracıları sevindirecek karar: Düşük taksitle başvuran tüm vatandaşlara ev verilecek…

En fazla hane geliri 2600 TL, İstanbul için 3100 TL olarak belirlendi.

Bu şartları yerine getiren vatandaşlar başvuru yaparak uygun taksit ödemesi ile konut ve iş yeri sahibi olabilecekler.

Anlık olarak internet sitesi üzerinden yapılan başvuruların ardından vatandaşların başvuruları olumlu sonuçlanırsa Ziraat bankası ve Halk bankası üzerinden belirlenen peşinat ödemelerini yapmak gerekir.

Bu ödemeleri yapan vatandaşlar kura ve çekiliş yöntemine katılım sağlayarak uygun fiyat ile konut sahibi olabileceklerdir. Şehit, gazi yakınları ve engelli olan vatandaşlara öncelik tanınacak ve yüzde beşlik kısım ilk olarak onlara verilecektir. Dul ve yetimler için en az yüzde onluk kısım kadar öncelik hakkı verilecektir.