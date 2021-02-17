Bugün ve yarın alabilirsiniz! TOKİ’den kiracıları sevindirecek karar: Düşük taksitle başvuran tüm vatandaşlara ev verilecek…

TOKİ 2021 yılında da hız kesmeden ekonomik gücü yetersiz ve alt gelir grubunda aileler için ucuz konut imkanı sunmaya devam ediyor. TOKİ 2021 projeleri ile beraber 16 ve 17 Şubat tarihinde başlayan başvurular ile ihale ve kura yöntemi sayesinde onlarca şehirde yüzlerce kişinin ev ve iş yeri sahibi olmasına yardımcı oluyor. İsteyenler buraya tıklayarak anlık olarak başvuru yapabilecekler. TOKİ başvuru şartları belli oldu…
Ucuz konut satışı başladı
TOKİ Başkanlığı duyurusunda konut satışlarının açık artırma usullerince satılacağını ilan etti. Konut satışları için başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar internet üzerinden teklif verebilecekler. TOKİ'den konut almak isteyenler için 1+1 ve 2+1 daireler ile orta gelir grubundan 3+1 konutlarda bu satışlarda yer alacak. Vatandaşlar için en önemli husus ise konutların hangi şehirlerde satılacak.
TOKİ'den Konut Almak İsteyenler için Satış Yapılacak İllere Dair Liste
Resmi internet sayfası üzerinden konut satışlarına dair bir duyuru yayımlayan TOKİ Başkanlığı konut satışı yapılacak şehirleri bir bir ilan etti. Bu duyuruda Ankara, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Trabzon gibi çok sayıda büyük şehirde satış olacağı duyuruldu. İşte Toplu Konut İdaresinin yayımladığı duyuruda yer alan illere dair tüm liste. "Afyonkarahisar, Aksaray, Adana, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Hatay, Kayseri, Karabük, Karsa, Konya, Malatya, Muş, Nevşehir, Sinop, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat" 39 şehrin tamamında farklı türden konut satışları yapılacak.