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    • Ekonomi
    • 17.02.2021 09:39
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    • 17.02.2021 09:39
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    Bugün ve yarın alabilirsiniz! TOKİ’den kiracıları sevindirecek karar: Düşük taksitle başvuran tüm vatandaşlara ev verilecek…

    TOKİ 2021 senesinde de sürat kesmeden ekonomik olarak yetersiz ve alt kazanç grubunda aileler için ucuz ev ihtimali sunmaya devam ediyor. TOKİ 2021 projeleri ile birlikte 16 ve 17 Şubat tarihinde başlayan müracaatlar ile ihale ve kura usulü sayesinde onlarca şehirde suratlarca şahsın konut ve iş yeri sahibi olmasına yardımcı oluyor. TOKİ söz konusu ihale kapsamında sadece ev değil işyeri de satacak. 19 ilde bulunan projelerden işyer alacaklar için peşinat tutarı yüzde 10 vade süreci 180 ay olacak. İşyeri satışları "Adana, , , Kırşehir, , Siirt, Van, , , , , , , , Rize, , , ve " illerinden olacak.

    takvim.com.tr
    Düşük taksitle başvuran tüm vatandaşlara ev verilecek…

    TOKİ 2021 yılında da hız kesmeden ekonomik gücü yetersiz ve alt gelir grubunda aileler için ucuz konut imkanı sunmaya devam ediyor. TOKİ 2021 projeleri ile beraber 16 ve 17 Şubat tarihinde başlayan başvurular ile ihale ve kura yöntemi sayesinde onlarca şehirde yüzlerce kişinin ev ve iş yeri sahibi olmasına yardımcı oluyor. İsteyenler buraya tıklayarak anlık olarak başvuru yapabilecekler. TOKİ başvuru şartları belli oldu…

    Ucuz konut satışı başladı

    TOKİ Başkanlığı duyurusunda konut satışlarının açık artırma usullerince satılacağını ilan etti. Konut satışları için başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar internet üzerinden teklif verebilecekler. TOKİ'den konut almak isteyenler için 1+1 ve 2+1 daireler ile orta gelir grubundan 3+1 konutlarda bu satışlarda yer alacak. Vatandaşlar için en önemli husus ise konutların hangi şehirlerde satılacak.

    TOKİ'den Konut Almak İsteyenler için Satış Yapılacak İllere Dair Liste

    Resmi internet sayfası üzerinden konut satışlarına dair bir duyuru yayımlayan TOKİ Başkanlığı konut satışı yapılacak şehirleri bir bir ilan etti. Bu duyuruda Ankara, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Trabzon gibi çok sayıda büyük şehirde satış olacağı duyuruldu. İşte Toplu Konut İdaresinin yayımladığı duyuruda yer alan illere dair tüm liste. "Afyonkarahisar, Aksaray, Adana, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Hatay, Kayseri, Karabük, Karsa, Konya, Malatya, Muş, Nevşehir, Sinop, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat" 39 şehrin tamamında farklı türden konut satışları yapılacak.

        İşyeri Satışı Yapılacak Şehirler

        TOKİ söz konusu ihale kapsamında sadece ev değil işyeri de satacak. 19 ilde bulunan projelerden işyer alacaklar için peşinat tutarı yüzde 10 vade süreci 180 ay olacak. İşyeri satışları "Adana, Isparta, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Siirt, Van, Ankara, Ardahan, Gaziantep, Karabük, Kayseri, Malatya, Balıkesir, Rize, Uşak, Niğde, Aksaray ve Sakarya" illerinden olacak.

        Toki başvuru şartları belli oldu.

        Bu şartlar;

        Başvuru yapacak vatandaşların en az 25 yaşında olması

        TC vatandaşı olmak

        Alt gelir grubunda olmak

        TOKİ konut kredisi ya da buradan konut – iş yeri almamış olmak

        Kişinin bakmak ile yükümlü olduğu kişilerin ya da kendi üzerine kayıtlı gayrimenkul olmaması

        En fazla hane geliri 2600 TL, İstanbul için 3100 TL olarak belirlendi.

        Bu şartları yerine getiren vatandaşlar başvuru yaparak uygun taksit ödemesi ile konut ve iş yeri sahibi olabilecekler.

        Anlık olarak internet sitesi üzerinden yapılan başvuruların ardından vatandaşların başvuruları olumlu sonuçlanırsa Ziraat bankası ve Halk bankası üzerinden belirlenen peşinat ödemelerini yapmak gerekir.

        Bu ödemeleri yapan vatandaşlar kura ve çekiliş yöntemine katılım sağlayarak uygun fiyat ile konut sahibi olabileceklerdir. Şehit, gazi yakınları ve engelli olan vatandaşlara öncelik tanınacak ve yüzde beşlik kısım ilk olarak onlara verilecektir. Dul ve yetimler için en az yüzde onluk kısım kadar öncelik hakkı verilecektir.
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        Haberler Ekonomi Bugün ve yarın alabilirsiniz! TOKİ’den kiracıları sevindirecek karar: Düşük taksitle başvuran tüm vatandaşlara ev verilecek…