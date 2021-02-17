Dolar/TL, Merkez Bankası'nın sıkı politika duruşunu uzun süre devam ettireceği söylemi ve küresel risk iştahındaki canlı seyirle Ağustos 2020'den beri dün ilk kez 6.90'ın altında işlem gördü ancak burada kalıcı olamadı.