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    • Ekonomi
    • 16.02.2021 10:20
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    • 16.02.2021 10:23
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    Sistem değişiyor! Faizsiz ev almak isteyenlere devlet güvencesi müjdesi verildi! 2021 Faizsiz konut nasıl alınır?

    Özellikle düşük gelirli ailelerin ev alırken rağbet ettiği sistemine devlet güvencesi geliyor. Faiz oranlarının yükselmesi sonrasında faizsiz ev almak isteyenlere devlet güvencesi müjdesi araştırılıyor. dirme sistemi de yasalaşıyor. Bu sistem sayesinde evi kendi değerinde satın alma imkanınız bulunuyor. Faizsiz ev ve otomobil şirketlerinin sayısının son dönemde artması, şikâyetlerin yoğunlaşması üzerine devlet tarafından ekonomi yönetimi çalışması başlatıldı. Peki son dakika ne oldu? ? Faizsiz ev almak isteyenlere devlet güvencesi detayları nedir?

    takvim.com.tr
    Milyonlara devlet güvencesinde faizsiz ev alma müjdesi!

    Faizsiz katılım ile bir evi kendi değerinde ve ayırdığı bütçenin tamamı eve gidecek şekilde satın almak mümkün olabiliyor. Katılımcı rakamının 250 bini aştığı faizsiz ev sistemi legal tertip etme ile güvence altına alınacak. Faizsiz ev edindirme sistemi de kanunlaşıyor. Faizsiz konut ve araba işletmelerinin rakamının son yarıyılda çoğalması, şikâyetlerin de yoğunlaşması üzerine ekonomi yönetimi çalışma başlattı. Vatandaşın mağdur olmaması için yapılacak tertip etmeyle işletmelere gerekli koşullar getirilecek. 250 bin katılımcının bulunduğu bu sistem ile bugüne kadar 90 bin vatandaş ev edindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sürdürülen çalışmaların yakın zamanda yasa teklifi olarak TBMM'nin gündemine getirilmesi bekleniyor.

    FAİZSİZ EV ALMA SİSTEMİ NEDİR?

    Türkiye genelinde milyonlarca kişi konut fiyatlarının astronomik seviyede artış göstermesi, konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle altenatif çözümler aramaya koyuldu. Tasarrufla Ev firması sistemi içerisinde yer alan herhangi bir seçenekten yararlanılarak ev satın alma talebinde bulunulabilmektedir. Firmanın Türkiye genelindeki ofislerine başvuruda bulunup, form doldurup veya firmayla doğrudan irtibata geçilerek detaylı bilgi alınabilmektedir. Üstelik yalnızca ev değil, işyeri veya arsa satın alma olanağı da sağlanmaktadır. 20-480 kişilik gruplar içerisinden herhangi birine dahil olunmak suretiyle ev satın alınmaktadır.

    Tasarrufla Ev şirketi, Birevim şirketine ait bir marka olmakla birlikte, marka bünyesindeki sistemlerin tamamı yine Birevim tarafından sunulmaktadır. Sağlanan hizmetlerle müşterilere büyük olanaklar sağlanmakta ve gayrimenkul sektöründe önemli işlere imza atılmaktadır. Türkiye genelinde birçok kişi en uygun maliyet rakamlarıyla konut satın alabilmektedir. Satın alma sürecinde ev satın almak isteyen birey taksit ve bütçe planlaması yaparak ve dilediğinde yeniden yapılandırma talep ederek ev sahibi olabilmektedir.

        FAİZSİZ EV ALMA SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

        Sistemin Avantajları:

        * Sıfır peşinat ya da düşük peşinat miktarlarıyla giriş yapabilir,

        * Krediye uygun olmayan konut ya da arsa gibi gayrimenkulleri satın alabilir,

        * Araba, arsa gibi sahip olduğun yatırımlar peşinat olarak sunabilir,

        * Yakın dönemde yasal takip yaşamış olsan bile sisteme kabul edilebilirsin,

        * Sisteme katıldıktan sonra belirtilmeyen ek masraflarla karşılaşmazsın.

        FAİZSİZ KONUT EDİNDİRME SİSTEMİ KANUN TEKLİFİ MECLİSE VERİLDİ!

        Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi AK Parti tarafından meclise verildi.

        Kanun teklifi yasalaştığı anda tasarruf finansman faaliyetlerinin düzenlenmesi ve şirketlerinin denetim altına alınması amacıyla; tasarruf finansman sisteminde faaliyette bulunan firmaların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) denetim ve gözetim çatısı altına alınacak. Sisteme giren vatandaşlar da devlet güvencesi altına alınmış olacak.

        FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

        SON DAKİKA: 16 ŞUBAT EN UYGUN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

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        Haberler Ekonomi Sistem değişiyor! Faizsiz ev almak isteyenlere devlet güvencesi müjdesi verildi! 2021 Faizsiz konut nasıl alınır?