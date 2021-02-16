Sistem değişiyor! Faizsiz ev almak isteyenlere devlet güvencesi müjdesi verildi! 2021 Faizsiz konut nasıl alınır?

Faizsiz katılım ile bir evi kendi değerinde ve ayırdığı bütçenin tamamı eve gidecek şekilde satın almak mümkün olabiliyor. Katılımcı rakamının 250 bini aştığı faizsiz ev sistemi legal tertip etme ile güvence altına alınacak. Faizsiz ev edindirme sistemi de kanunlaşıyor. Faizsiz konut ve araba işletmelerinin rakamının son yarıyılda çoğalması, şikâyetlerin de yoğunlaşması üzerine ekonomi yönetimi çalışma başlattı. Vatandaşın mağdur olmaması için yapılacak tertip etmeyle işletmelere gerekli koşullar getirilecek. 250 bin katılımcının bulunduğu bu sistem ile bugüne kadar 90 bin vatandaş ev edindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sürdürülen çalışmaların yakın zamanda yasa teklifi olarak TBMM'nin gündemine getirilmesi bekleniyor.