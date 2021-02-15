Sıfır ve ikinci el araç fiyatları düşüşe geçti, otomobil piyasasında canlılık yaşanmaya başlandı. Doların düşüşe geçmesi ve 7.00 TL barajının altına düşmesiyle birlikte avantajlı kur kampanyaları da otomobil fiyatlarına yansıyor. Birçok firmadan peş peşe yeni kampanya açıklaması geliyor. Yükselen fiyatların ardından otomobil almak isteyenler fiyatların düşüşe geçmesini bekliyordu.
İKİNCİ ELDE FİYATLAR DÜŞTÜ!
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını otomotiv sektörünü de etkiledi. Sıfır araç teminin zorlaşmasıyla, yıl boyunca ikinci el araç fiyatları arttı.
Şu an ise 2021 model araçlar bayilerde yerini almaya başladı. Sıfır araçların gelmesiyle birlikte kampanyalar da arttı.
İkinci el araçlara da iskonto ve indirimlerle birlikte hareketlilik başladı. İndirim oranı yüzde 15'e yaklaştı. Aracın durumuna göre bu oran artabiliyor.
BBDK'nın taşıt kredilerinde vade sayılarını indirmesinin de fiyatlardaki düşüşü etkilemeye devam etmesi bekleniyor.
KUR AYARIYLA FİYATLARDA DÜŞÜŞ!
Döviz kurunda ocak ayından bu yana yüzde 5'in üzerinde düşüş yaşanması, otomobil satışlarını hareketlendirdi. Markalar, kurdaki düşüşü liste fiyatına olmasa da kampanyalara yansıttı.
Özellikle finansman kampanyalarının pazara olumlu yansıdığını ifade eden sektör temsilcileri ay sonunda yeni bir satış rekoru kırılabileceğinin sinyallerini verdi. 2021'nin ilk ayında beklentilerin üzerinde satış yaparak, son 10 yılın ocak rekorunu kıran sektör, şubatta daha hareketli bir pazar yaşıyor.