Buna göre, tebliğ kapsamındaki desteklerden, yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçüyle birlikte başvuran damızlık manda yetiştiricileri birliği üyelerine, rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden projeyle başvuran yatırımcılara destek verilecek.