Şubat ayının ortalarında "Kredi faiz oranları ne kadar oldu?" şeklindeki araştırmalar artış gösterdi. Vakıfbank, Yapı KrediEv alacak olan vatandaşlar kredi faiz oranlarını merak ederek bu yönde araştırmalarını sıklaştırdı. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Güncel oranlar kredi çekmeyi düşünenler tarafından anbean inceleniyor. Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Pek çok banka yeni oranları resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. İşte 16 Şubat Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 16 Şubat 2021 banka banka kredi faiz oranlarında son durum;