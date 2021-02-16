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    • Ekonomi
    • 16.02.2021 10:26
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    • 16.02.2021 10:26
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    Kredi faizinde yeni müjdeler geldi yenileniyor! 16 Şubat , , , Yapı

    Kredi faizinde yeni müjdeler geldi yenileniyor! 16 Şubat , , , Yapı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bankalar resmi internet siteleri üzerinde taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını duyuruyor. Bu minvalde kredi çekme düşüncesiyle bankalara uğramak isteyenler ise gitmeden önce son durumu öğrenmek adına sık sık araştırmalar yapıyor. Ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek araştırmalara koyuldu.

    Kredi faizinde yeni müjdeler geldi yenileniyor!

    Şubat ayının ortalarında "Kredi faiz oranları ne kadar oldu?" şeklindeki araştırmalar artış gösterdi. Vakıfbank, Yapı KrediEv alacak olan vatandaşlar kredi faiz oranlarını merak ederek bu yönde araştırmalarını sıklaştırdı. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Güncel oranlar kredi çekmeyi düşünenler tarafından anbean inceleniyor. Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Pek çok banka yeni oranları resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. İşte 16 Şubat Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi faiz oranları

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte 16 Şubat 2021 banka banka kredi faiz oranlarında son durum;

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.60
    Sıfır taşıt kredisi: 1.58
    2. el taşıt kredisi: 1.6
    Konut kredisi: 1.42

    GARANTİ BBVA

    Taşıt kredisi: 1.49 (0 km)
    İhtiyaç kredisi: 1.49
    Konut kredisi: 1.41

        ZİRAAT BANKASI

        Tüketici kredisi: 1.64
        Taşıt kredisi: 1.64
        Konut kredisi: 1.47

        AKBANK

        Konut kredisi: 1.35
        Taşıt kredisi: 1.45
        İhtiyaç kredisi: 1.96

        VAKIFBANK

        İhtiyaç kredisi 1.62
        Konut Kredisi: 1.40

            TEB

            Taşıt kredisi: 1.49
            Konut kredisi: 1.40
            İhtiyaç kredisi: 1.45

            YAPI KREDİ

            Konut kredisi: 1.39'dan başlıyor
            Taşıt kredisi: Otomobil markasına göre değişim gösteriyor.
            İhtiyaç kredisi: 1.79'dan başlıyor.
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            Haberler Ekonomi Kredi faizinde yeni müjdeler geldi yenileniyor! 16 Şubat Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi faiz oranları