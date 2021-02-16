En büyük kentsel dönüşüm başladı: 3 bin yeni konutumuzun temellerini de atıyoruz







İzmir depreminin ardından kentte süren dönüşüm çalışmalarını anlatan Bakan Kurum, depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduklarını ve yaralarını sardıklarını dile getirdi. Depremin hemen ardından AFAD, UMKE, Kızılay, yerel yönetimler ve diğer tüm kurumlarla birlikte devlet olarak orada olduklarını anlatan Kurum, "Kısa sürede arama kurtarma çalışmalarımızı, 10 gün içerisinde de hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamıştık. Yine binalarımızı tek tek gezerek, İzmirli vatandaşlarımızın, taleplerini, isteklerini dinledik ve özellikle depremzede kardeşlerimizin geleceğiyle ilgili kararları birlikte aldık" dedi.