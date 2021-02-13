KREDİ VADESİ 120 AY

Uygun şartlarda kredi almak isteyenler 120 aya kadar vade yapabilme imkanına kavuşuyor. Günümüz şartlarında bir evin ortalama maliyeti 200 bin lirayı buluyor.

YÜZDE 3-4 DAHA DÜŞÜK FAİZ

6306 sayılı kanun kapsamında yapısı riskli yapı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin anlaşmalı bankalardan kullanacağı kredilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği sayesinde standart konut kredilerine göre yıllık bazda yüzde 4 ile yüzde 3 arasında daha düşük oranda konut kredisi faiz desteği veriliyor.