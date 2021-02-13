Kentsel dönüşüme ilişkin tüm çalışmalar hızla devam ediyor. Ülkemizin deprem kuşağında olması ve eski yapılar nedeniyle yıkılma ya da hasar alma riskinin bulunması nedeniyle devlet faiz destekli kredi tutarını artırma kararı aldı.
Hürriyet'in haberine göre Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kanuna göre 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerinde bankalardan kullandırılacak kredilere sağlanacak faiz desteği tutarları değiştirildi.
Binasını güçlendirmek isteyenlere verilen 50 bin lira kredi 80 bin liraya çıkarıldı.
Evini kentsel dönüşüme sokmak isteyenlere verilen 125 bin lira kredi 200 bin liraya yükseltildi.
Birden fazla evi olanlara ilişkin verilen 625 bin lira kredi limiti de 1 milyon liraya çıkarıldı. Böylece tüm kalemlerde yüzde 60 oranında kredi desteği artışı yaşandı.