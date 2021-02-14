SON DAKİKA HABERİ: BDDK açıkladı! Bankalar tüm zamanların en yüksek karına ulaştı!

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, geçen yıl 59 milyar 973 milyon TL net dönem karına ulaştı.
2019 yılı ile karşılaştırıldığında kardaki artış yüzde 22,3'e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek yıllık karına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, 2019'da 49 milyar 43 milyon lira kar elde etmişti.
Kovid-19 salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün karında dalgalı bir seyir gözlendi.