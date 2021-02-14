SON DAKİKA HABERİ: BDDK açıkladı! Bankalar tüm zamanların en yüksek karına ulaştı!

2019 yılı ile karşılaştırıldığında kardaki artış yüzde 22,3'e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek yıllık karına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, 2019'da 49 milyar 43 milyon lira kar elde etmişti.