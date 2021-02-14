'KARGOYU KONTROL EDİP ALIN'

İnternet üzerinden alışverişte sahte sitelerin varlığına dikkati çeken Gündüz, sahte sitelere özlük bilgilerinin verilmesinden dolayı çok sayıda şikayetin kendilerine ulaştığını anlattı. Gündüz, internetten yapılan alışverişlerde ürün ayıplı çıkarsa veya tüketici, koşulsuz cayma hakkını kullanmak istediğinde satış yapılan firma bulunamazsa kargo şirketinin de zincirleme olarak sorumlu olduğunu söyledi. İnternetten alışveriş yapan tüketicilere, ürünlerini kargo görevlisine ambalajını açtırıp, kontrol ettirerek almaları konusunda uyarıda bulunan Gündüz, "Kargo firması, bundan imtina ediyorsa ve bizim de bu ürüne ihtiyacımız varsa 'teslim aldım' bölümüne, 'ürün kontrol edilmeden alınmıştır' diye ibare düşüp, imzalayabilir. Bu şekilde, ürünü kontrol dışında teslim aldığını ispatlayabilir. Tüketiciler artık uzaktan satışlarda muhatabını bulamazlarsa ki çoğunlukla bulamıyorlar, ödeme yaptıkları kargodan bunun bedelini alabilirler" diye konuştu.