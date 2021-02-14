Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pandemi sürecinde internet ortamından alışverişin yaygınlaşması sonrası tüketicilerin e-ticaret şikayetlerinde artış yaşandığını belirtti. Derneğe, geçen yıl 1005 şikayet dilekçesi ulaştığını aktaran Gündüz, bunların büyük bölümünün bankaların kredi kartı aidatı ve hesap işletim ücreti ile e-ticaret olduğunu anlattı.
Türkiye genelinde tüketicinin e-ticaret ve sipariş edilen ürünün teslimi konusunda yaşadığı sorunların arttığına dikkati çeken Gündüz, "Kargonun teslim ettiği ürün kırık, eksik ya da hatalı çıkıyordu. Eskiden bu durumlarda kargo 'Bizi ilgilendirmez' diyordu. Şimdi yasa gereği kargo şirketlerine ürünleri sağlam alıp, sağlam teslim etme zorunluluğu getirildi. Tüketiciye ürünü teslim etmeden açıp, gösterme zorunluluğu var. Ürünün ayıplı mal çıkması halinde tüketici haklılığı çok fazla" diye konuştu.
'KARGOYU KONTROL EDİP ALIN'
İnternet üzerinden alışverişte sahte sitelerin varlığına dikkati çeken Gündüz, sahte sitelere özlük bilgilerinin verilmesinden dolayı çok sayıda şikayetin kendilerine ulaştığını anlattı. Gündüz, internetten yapılan alışverişlerde ürün ayıplı çıkarsa veya tüketici, koşulsuz cayma hakkını kullanmak istediğinde satış yapılan firma bulunamazsa kargo şirketinin de zincirleme olarak sorumlu olduğunu söyledi. İnternetten alışveriş yapan tüketicilere, ürünlerini kargo görevlisine ambalajını açtırıp, kontrol ettirerek almaları konusunda uyarıda bulunan Gündüz, "Kargo firması, bundan imtina ediyorsa ve bizim de bu ürüne ihtiyacımız varsa 'teslim aldım' bölümüne, 'ürün kontrol edilmeden alınmıştır' diye ibare düşüp, imzalayabilir. Bu şekilde, ürünü kontrol dışında teslim aldığını ispatlayabilir. Tüketiciler artık uzaktan satışlarda muhatabını bulamazlarsa ki çoğunlukla bulamıyorlar, ödeme yaptıkları kargodan bunun bedelini alabilirler" diye konuştu.