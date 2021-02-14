Yabancı yatırımcıdan flaş dolar hamlesi! İşte yeni dolar/TL tahmini

Piyasalarda yılın en iyi fiyatlamaları gerçekleşiyor. Yüksek faiz çekim gücü oluştururken dolar/TL kuru 7.03 seviyesine geriledi. 'Sıkı para politikası' ile faizin cazibesi sürecektir. Piyasalarda faizlerin yüksek seyri nedeniyle yılın en iyi fiyatlamaları yaşanıyor. TL varlıklar yabancılar için fırsat yaratınca dolar satıp TL'ye geçtiler. Sıcak para girişi başladı. Risk primi 288 seviyesine geriledi. Dış piyasalardaki düşük faiz ve bol likiditenin etkisi ile iyimserlik korunuyor.
Enflasyon önümüzdeki iki ay daha yüksek seyrini sürdürebilir. Buna bağlı faizler yüksek kalmaya devam edecek. Bu dönemde TL varlıklar ilgi görmeye devam edecek. Yatırım kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik olumlu beklentileri devam ediyor. JP Morgan, Türkiye için 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 1.1'den yüzde 1.9'a çıkardı.
DOLARDA DÜŞÜŞ
Dolar/TL kuru 7.03 seviyesinde bulunuyor. Yerli yatırımcılar dolar kurunda yükseliş beklerken yabancılar düşüş öngörüyor. Merkez Bankasının paylaştığı 2021 yılı şubat beklenti anketine göre 9 reel sektör, 46 finansal sektör, 3 öğretim üyesi ve 2 diğer profesyonellerden oluşan 60 kişi ortalama olarak kurun 2021 sonunda 7.79 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.