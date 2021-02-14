Yabancı yatırımcıdan flaş dolar hamlesi! İşte yeni dolar/TL tahmini

Enflasyon önümüzdeki iki ay daha yüksek seyrini sürdürebilir. Buna bağlı faizler yüksek kalmaya devam edecek. Bu dönemde TL varlıklar ilgi görmeye devam edecek. Yatırım kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik olumlu beklentileri devam ediyor. JP Morgan, Türkiye için 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 1.1'den yüzde 1.9'a çıkardı.