Doğum parası 2021 senesi müracaatları SGK üzerinden yapılmakta. Doğum parası hakkı kazanan vatandaşlar ödemelerini iki değişik usulle alabilirler. E-Devlet ve SGK ünitelerinden yapılabilmektedir. Vatandaşlar doğum parası ödemelerini ise Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü üzerinden alabilirler. 2021 doğum parası ödemelerine ait öğrenilmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Doğum parası için günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, azami ise 235.44 TL oldu. Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.
2021 YILI DOĞUM PARASI ÖDEMELERİ, ŞARTLAR VE TÜM BİLİNMESİ GEREKENLER
2021 Doğum parası ödemeleri çalışan annelerin, doğum öncesinde ve sonrasında kullanacakları izin süreci için ödenmektedir. Bu kapsamda annelerin çalıştıkları kurumların SGK'nın altyapı bilgisine ulaşmış olması gerekiyor. Hamine olan bir anne doğum izni sürecine çıkmadan önce SGK ile işyeri arasında bir yazışma süreci başlar.
Bu süreçte hamile olan anne adayının durumu, izin sürecine dair detaylar SGK'ya iletilir. Yazışmaların tamamlanması ve onay gelmesi ile kişilerin doğum parası alması mümkün hale gelir. Bu dönemde bilinmesi gereken en önemli detay, doğum parası ödemeleri için SGK ile başvuru sürecine işyeri yani işveren girer. Süreci işyeri yönetir.