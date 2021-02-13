SON DAKİKA: Dükkanlar için kampanya başladı: Şimdi al 1 yıl sonra öde



Kalan tutar ise 6 ay sonra 60 ay boyunca vade farksız ayda 7 bin 471 lira olarak ödenecek. İkinci ödeme planına göre ise yine aynı dükkan için 49 bin 500 bin lira peşin, 12. ve 24. ayda 49 bin 500 bin liralık ara ödeme yapılacak. Sabah'ın haberine göre, kalan 346 bin 500 liralık tutarın aylık ödemesi ise 5 bin 520 lira olacak.



495 BİN LİRALIK DÜKKAN İÇİN İKİ ÖDEME PLANI…



BİRİNCİ ÖRNEK…

Peşinat: 49.500 TL

Ara ödeme (24. Ayda): 49.500 TL

Kalana taksit: 7.471 TL