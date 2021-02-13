SON DAKİKA: Dükkanlar için kampanya başladı: Şimdi al 1 yıl sonra öde

Vatandaşın ev sahibi olması için tarihi fırsat kampanyaları düzenleyen Emlak Konut GYO, şimdi de ticari üniteler için harekete geçti. Şirket kendi bünyesindeki ve yüklenici firmaların hayata geçirdiği projelerde bulunan dükkânlar için özel ödeme planları hazırladı. Kampanya kapsamında bugün dükkân alan ödemeye 6 veya 12 ay sonra başlayacak.
İKİ FARKLI ÖDEME PLANI
Kampanya kapsamında, iki farklı ödeme planı geliştirildi. Vade farksız satış koşulunda, ticari ünitenin satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat, 24. ayda da yüzde 10 ara ödeme alınacak.
Kalan tutar ise 6 ay ödemesiz 60 ay sıfır faizle vadelendirilecek. Vadeli satış koşulu ödeme planında ise, satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat, 12. ve 24. aylarda yüzde 10 ara ödeme alınacak. Kalan tutar da 12 ay ödemesiz 10 yıla kadar yüzde 0.79 faizle taksitlendirilecek.
495 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Kampanyalı projelerde ticari ünitelerin fiyatları 495 bin liradan başlıyor. Birinci örnek ödeme planına göre, 495 bin liralık bir dükkân için 49 bin 500 lira peşinat, 24. ayda yine 49 bin 500 bin liralık ara ödeme yapılacak.