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    • Ekonomi
    • 12.02.2021 13:01
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    • 12.02.2021 13:01
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    Dar gelirli vatandaşlara 'den fırsat!... 395 TL taksitle 240 ay vadeli konut satışları başladı! Başvuru linki yayınlandı...

    395 TL taksitle 240 ay vadeli konut satışları başladı! Başvuru linki yayınlandı... 'nin kurasız konut satışı kampanyasına başvurmak isteyen adaylar, TOKİ kurasız konut satışı başvuru şartlarını araştırmaya başladı. tarafından yeni bir konut ve işyeri satış duyurusu geldi. Kurum daha önceden inşa edilmiş tamamlanmış olan projelerinden yapılacak satışlar açık artırma usulü ile olacak. En çok aylık gelirleri 5 bin TL altında olanların öncelikli tutulduğu konut satışları için başvurular e devlet üzerinden yapılacak. https://www.toki.gov.tr/satis/tr/projeler resmi internet sayfasından konut satışlarını takip edebilirsiniz

    takvim.com.tr
    Dar gelirli vatandaşlara TOKİ'den fırsat!... 395 TL taksitle...

    Alt gelir grubu ve orta gelir grubu için sunulan açık konut satışları. TOKİ, yeni ev fırsatı ile beraber dar gelirli olana ailelere ev sahibi olma imkanı tanımaya başladı. İkamet şartı olmadan ev sahibi olabilirsiniz. Dar ve orta gelirli aileler, bu avantaj sayesinde 3+1 veya 2+1 ev sahibi olabilecekler. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. TOKİ Başkanlığı farklı il ve ilçelerde yer alan projelerinden hem konut hemde işyeri satışı yapacak. TOKİ Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek bu satışlar ihale usulü olacak.

    TOKİ konut satışları hangi şehirlerde olacak?

    Karabük

    Zonguldak

    Çorum

    Denizli

    Niğde

    Van

    Rize illerinde yapılacağı resmi sitede yayınlandı.14 bin TL'den başlayan fiyatlarla peşinat ödemesi yapılması gerekirken en düşük taksit tutarının 389 TL'den başlaya fiyatlar ile belirlenecek.

    TOKİ Konut Başvurusu Nasıl Yapılıyor

    Toki konut başvuruları; Ziraat Bankası ve Halk bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Son tarih ise 31 Aralık 2020. Alıcılar, açık satışın başladığı günden itibaren yüzde 10 – 12 – 15 ve yüzde 25 peşinat seçeneklerinden yararlanabilirler.

    Vade seçenekleri ise; 96 aydan 240 aya kadar değişiklik gösteriyor.

    TOKİ Başvurusu İçin Gereken Şartlar;18 yaşından büyük olması, Vatandaşlık kimlik numarası, Türk vatandaşı olması, Fotoğraflı nüfus cüzdanı

        TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

        TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI

        TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.

        TOKİ AÇIK SATIŞLARI NASIL YAPILIR?

        TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satış başvurularında peşinat ne kadar araştıranlar için, peşinat durumu net olmadığını ve projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değiştiğini belirtelim. Açık satışlarda geriye kalan tutar ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik gösterilerek ödeniyor. TOKİ'den açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor.

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