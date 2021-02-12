Alt gelir grubu ve orta gelir grubu için sunulan açık konut satışları. TOKİ, yeni ev fırsatı ile beraber dar gelirli olana ailelere ev sahibi olma imkanı tanımaya başladı. İkamet şartı olmadan ev sahibi olabilirsiniz. Dar ve orta gelirli aileler, bu avantaj sayesinde 3+1 veya 2+1 ev sahibi olabilecekler. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. TOKİ Başkanlığı farklı il ve ilçelerde yer alan projelerinden hem konut hemde işyeri satışı yapacak. TOKİ Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek bu satışlar ihale usulü olacak.
TOKİ konut satışları hangi şehirlerde olacak?
Karabük
Zonguldak
Çorum
Denizli
Niğde
Van
Rize illerinde yapılacağı resmi sitede yayınlandı.14 bin TL'den başlayan fiyatlarla peşinat ödemesi yapılması gerekirken en düşük taksit tutarının 389 TL'den başlaya fiyatlar ile belirlenecek.
TOKİ Konut Başvurusu Nasıl Yapılıyor
Toki konut başvuruları; Ziraat Bankası ve Halk bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Son tarih ise 31 Aralık 2020. Alıcılar, açık satışın başladığı günden itibaren yüzde 10 – 12 – 15 ve yüzde 25 peşinat seçeneklerinden yararlanabilirler.
Vade seçenekleri ise; 96 aydan 240 aya kadar değişiklik gösteriyor.
TOKİ Başvurusu İçin Gereken Şartlar;18 yaşından büyük olması, Vatandaşlık kimlik numarası, Türk vatandaşı olması, Fotoğraflı nüfus cüzdanı