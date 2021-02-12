ŞOK 12-16 Şubat aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? Yeni indirimler raflarda! ŞOK'ta bu hafta sonu neler var?

ŞOK 12-16 Şubat aktüel kataloğu ürünleri marketlere gidip alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta Brart Optikli Küçük Kare Tepsi, Brart Optikli 2'li Kare Tepsi, Cillit Bang Yağ Çözücü Sprey, Heinz Ketçap, Duru Sıvı Sabun Çeşitleri, Mil Su Elegans Su Arıtma Cihazı, Lüx Çalışma Masası ve 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap ürünleri dikkatleri üzerine çekeceğe benziyor. İşte ŞOK'ta hafta sonu kataloğu
ŞOK 12 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU
Brart Optikli Küçük Kare Tepsi
1950 cc
Çelik Dikdörtgen Tepsi
• 0,50 mm kalınlık
• 23x33,5x4 cm
Cam Mutfak Ürünleri
• 250 cc Cam kare yağlık
• 125 cc 2'Lİ Pena cam tuzluk seti
• 210 cc Cam baharatlık
• 415 cc Helezon cam saklama kabı
• 300 cc Cam limon sıkacağı