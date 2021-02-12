ŞOK 12-16 Şubat aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? Yeni indirimler raflarda! ŞOK'ta bu hafta sonu neler var?

ŞOK 12-16 Şubat aktüel kataloğu ürünleri marketlere gidip alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta Brart Optikli Küçük Kare Tepsi, Brart Optikli 2'li Kare Tepsi, Cillit Bang Yağ Çözücü Sprey, Heinz Ketçap, Duru Sıvı Sabun Çeşitleri, Mil Su Elegans Su Arıtma Cihazı, Lüx Çalışma Masası ve 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap ürünleri dikkatleri üzerine çekeceğe benziyor. İşte ŞOK'ta hafta sonu kataloğu

ŞOK 12 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Brart Optikli Küçük Kare Tepsi

1950 cc