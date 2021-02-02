Peynir ekmek gibi satıyor sudan ucuz! TOKİ ile çekilişsiz kurasız daire sahibi olma fırsatı! TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir. TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak. Sayfamızda konutların satışa sunulduğu il ve ilçe, fiyatı ve aylık taksit ödemesi bilgisi yer alıyor. İşte konut satışının yapılacağı iller...
ÇORUM İLİ
DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET Konut Projesi Kapsamında 17 Adet Konut
DENİZLİ İLİ
ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ Konut Projesi Kapsamında
37 Adet Konut