Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.02.2021 13:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2021 13:09
    ABONE OL

    Peynir ekmek gibi satıyor sudan ucuz! ile çekilişsiz kurasız daire sahibi olabilirsiniz! Son gün uyarısı...

    () ülkemizin birçok ilinde çekilişsiz kurasız satışa sunulacak olan daireleri duyurdu. 389 TL'den başlayan taksitler vatandaşların dikkatini çekiyor. O iller için duyurulan satışların başlama tarihleri de kurum tarafından paylaşıldı. Bu bağlamda uygun fiyat ve taksitle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ'nin bu yeni fırsatını kaçırmak istemiyor. Aşağıda konutların satışa sunulduğu il ve ilçe, fiyatı ve aylık taksit ödemesi bilgisi yer alıyor. Öte yandan TOKİ tarafından son 2 yılda yapımı tamamlanan konutlarla 88 bin 98 aile ev sahibi oldu. En çok konutun teslim edildiği bölge, oldu.

    takvim.com.tr
    Peynir ekmek gibi satıyor sudan ucuz! Çekilişsiz kurasız daire...

    Peynir ekmek gibi satıyor sudan ucuz! TOKİ ile çekilişsiz kurasız daire sahibi olma fırsatı! TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir. TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak. Sayfamızda konutların satışa sunulduğu il ve ilçe, fiyatı ve aylık taksit ödemesi bilgisi yer alıyor. İşte konut satışının yapılacağı iller...

    ÇORUM İLİ

    DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET Konut Projesi Kapsamında 17 Adet Konut

    DENİZLİ İLİ

    ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ Konut Projesi Kapsamında

    37 Adet Konut

        KARABÜK İLİ

        MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144 ADET KONUT Projesi Kapsamında 249 Adet Konut

        NİĞDE İLİ

        ULUKIŞLA İLÇESİ KILAN MAHALLESİ 105 ADET TARIMKÖY KONUTU VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ Projesi Kapsamında 2 Adet Konut,

        NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ 118 ADET KONUT Projesi Kapsamında 44 Adet Konut,

        RİZE İLİ

        GÜNEYSU İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 93 ADET KONUT VE 20 ADET DÜKKAN Projesi Kapsamında 20 Adet Konut

        VAN İLİ

        ERCİŞ İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 407 (419) ADET DÜKKAN VE 48 ADET OFİS Projesi Kapsamında 60 Adet Konut

            ZONGULDAK İLİ

            ÜZÜLMEZ TTK LOJMANLARI 1.ETAP 766 ADET KONUT, 4 ADET TİCARET MERKEZİ Projesi Kapsamında 119 Adet Konut satışa sunuldu.

            BAŞVURU KOŞULLARI

            Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

            T.C. vatandaşı olması,

            Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması

            (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

            Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

            Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

            Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

            Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

            Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

                Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

                1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

                2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

                3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

                4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

                başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

                TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?

                TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir. TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak.

                TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

                TOKİ tarafından satışa sunulan tüm konut projeleri "TOKİ GOV TR" resmi internet sitesi üzerinden ilan edilyor. Konut başvuruları ise ilanlarda belirtilen Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden konut peşinatı tutarı ile kabul edilmektedir.

                TOKİ BİNLERCE AİLEYİ EV SAHİBİ YAPTI

                TOKİ tarafından son 2 yılda yapımı tamamlanan konutlarla 88 bin 98 aile ev sahibi oldu. En çok konutun teslim edildiği bölge, İç Anadolu Bölgesi oldu.
                TOKİ 88 bin aileyi ev sahibi yaptı. TOKİ tarafından son 2 yılda yapımı tamamlanan konutlarla 88 bin 98 aile ev sahibi oldu. En çok konutun teslim edildiği bölge, İç Anadolu oldu. Ankara'da bin 471, Kayseri'de 3 bin 583, Konya'da 3 bin 425, Niğde'de 3 bin 364, Sivas'ta bin 222, Yozgat'ta 645, Aksaray'da 807, Çankırı'da 747, Nevşehir'de 645, Karaman'da 515, Eskişehir'de 484, Kırşehir'de 492 ve Kırıkkale'de 391 konut olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde 31 bin 31 konutun yapımı tamamlandı.

                TOKİ EVLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                TOKİ PROJELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi Peynir ekmek gibi satıyor sudan ucuz! TOKİ ile çekilişsiz kurasız daire sahibi olabilirsiniz! Son gün uyarısı...