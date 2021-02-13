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    • Ekonomi
    • 13.02.2021 08:51
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    • 13.02.2021 08:51
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    13 Şubat yatan iller! hangi illerde yatırıldı?

    yatan iller listesi 13 Şubat günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her ay binlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşı ödemeleri, farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak verilen maaşı E-Devlet ekranından da sorgulayabilirsiniz. Peki 13 Şubat hangileri?

    takvim.com.tr
    13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yatırıldı?

    Evde bakım parası her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Evde bakım maaşı (parası) alan binlerce aile de bu maaştan faydalanmak istiyor. Maaşı alan kişilerde gözler Şubat ayı ödemesine çevrildi. Şubat ayında evde bakım maaşı henüz birçok il için ödenmedi. Peki 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatırılan iller haberimizde!

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 ŞUBAT!

    1- Tokat
    2- Aksaray


    3- Osmaniye
    4- Kırklareli
    5- Antalya

    6- Ordu7- Kocaeli
    8- Afyonkarahisar
    9- Balıkesir

    EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

    Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

        2021 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir bin 705 TL'nin altında olmalı. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        2020 yılının temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından, haziran sonuna kadar 1.657 lira olarak ödenecek.

        EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

        – Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan" Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

        – Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor.

        – Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

        – 30.07.2006 tarih 26244 sayılı "Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.
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        Haberler Ekonomi 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yatırıldı?