13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım parası her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Evde bakım maaşı (parası) alan binlerce aile de bu maaştan faydalanmak istiyor. Maaşı alan kişilerde gözler Şubat ayı ödemesine çevrildi. Şubat ayında evde bakım maaşı henüz birçok il için ödenmedi. Peki 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatırılan iller haberimizde!
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 ŞUBAT!
1- Tokat
2- Aksaray
3- Osmaniye
4- Kırklareli
5- Antalya
6- Ordu7- Kocaeli
8- Afyonkarahisar
9- Balıkesir
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?
Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.