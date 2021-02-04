TOKİ çekiliş ya da kura şartı olmadan uygun fiyatlı ev ve iş yeri satışları başladı. Tc vatandaşları ve 18 yaşlarını dolduranlar için tüm imkanlar sunulmaya devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlar için adeta sudan ucuz ev fiyatları ile satışlar devam ediyor. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.
TOKİ SATIŞA ÇIKAN KONUTLAR
Çorum ili DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET Konut satışları projesi sürecinde toplam 17 Adet Konut
DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ Konut satışları projesi sürecinde toplam 37 Adet Konut
Karabük ili MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144 ADET Konut satışları projesi sürecinde toplam 249 Adet Konut
Niğde ili ULUKIŞLA İLÇESİ KILAN MAHALLESİ 105 ADET TARIMKÖY KONUTU VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ Satışları projesi sürecinde toplam 2 Adet Konut,
NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ 118 ADET Konut satışları projesi sürecinde toplam 44 Adet Konut,