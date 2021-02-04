Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.02.2021 10:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2021 10:13
    ABONE OL

    Son dakika gelişmesi: ’den kura ve çekiliş şartsız ucuz ev satışı başladı! 40 bin liradan başlıyor konut ve işyerleri

    çekiliş ya da kura koşulu olmadan uygun maliyetli konut ve iş yeri satışları başladı. Tc vatandaşları ve 18 yaşlarını dolduranlar için tüm ihtimaller sunulmaya devam ediyor. Müracaat yapan vatandaşlar için ucuz konut maliyetleri ile satışlar devam ediyor. TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı ya da 'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

    takvim.com.tr
    Son dakika gelişmesi: TOKİ’den kura ve çekiliş şartsız ucuz ev satışı başladı!

    TOKİ çekiliş ya da kura şartı olmadan uygun fiyatlı ev ve iş yeri satışları başladı. Tc vatandaşları ve 18 yaşlarını dolduranlar için tüm imkanlar sunulmaya devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlar için adeta sudan ucuz ev fiyatları ile satışlar devam ediyor. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.

    TOKİ SATIŞA ÇIKAN KONUTLAR

    Çorum ili DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET Konut satışları projesi sürecinde toplam 17 Adet Konut

    DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ Konut satışları projesi sürecinde toplam 37 Adet Konut

    Karabük ili MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144 ADET Konut satışları projesi sürecinde toplam 249 Adet Konut

    Niğde ili ULUKIŞLA İLÇESİ KILAN MAHALLESİ 105 ADET TARIMKÖY KONUTU VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ Satışları projesi sürecinde toplam 2 Adet Konut,

    NİĞDE İLİ ALTUNHİSAR İLÇESİ 118 ADET Konut satışları projesi sürecinde toplam 44 Adet Konut,

        Rize ili GÜNEYSU İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 93 ADET KONUT VE 20 ADET Dükkan satışları projesi sürecinde toplam 20 Adet Konut

        Van ili ERCİŞ İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 407 (419) ADET DÜKKAN VE 48 ADET OFİS Satışları projesi sürecinde toplam 60 Adet Konut

        Zonguldak ili ÜZÜLMEZ TTK LOJMANLARI 1.ETAP 766 ADET KONUT, 4 ADET TİCARET MERKEZİ Satışları projesi sürecinde toplam 119 Adet Konut satışa sunuldu

        TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

        TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?

        TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

        TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak.

            TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

            "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

            1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

            2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

            3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

            Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

            Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

            Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

            İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

            TOKİ SÖZLEŞME İMZALANMASI

            Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

            Sözleşme imzalama aşamasında;

            Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

            Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

            Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

            TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI

            TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.

            TOKİ AÇIK SATIŞLARI NASIL YAPILIR?

            TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satış başvurularında peşinat ne kadar araştıranlar için, peşinat durumu net olmadığını ve projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değiştiğini belirtelim. Açık satışlarda geriye kalan tutar ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik gösterilerek ödeniyor. TOKİden açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor.

                TOKİ'DEN İHALE YÖNTEMİ İLE EV SAHİBİ OLMA

                Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi nasıl olunur sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için TOKİ'den bilgi geldi. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale yöntemi ile ev satışı nasıl gerçekleşiyor
                TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi Son dakika gelişmesi: TOKİ’den kura ve çekiliş şartsız ucuz ev satışı başladı! 40 bin liradan başlıyor konut ve işyerleri