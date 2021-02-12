Kripto para nedir? G7 zirvesinde gündem olan kripto para ne demek?

Kripto para ne demek? Kripto para nedir? Bitcoin, Dogecoin ve diğer birçok farklı ürü olan kripto paralar G7 zirvesi öncesi gündem oldu. Dünya liderleri G7 zirvesinde kripto paraların geleceğini konuşacak. Peki kripto para nedir? Kripto para ne demek?
KRİPTO PARA NEDİR?
Kripto paraların çalışma prensibini anlayabilmek için öncelikle, "kripto/kriptoloji" kavramlarını bilmek gerekiyor.
Kriptoloji, bir tür özel şifreleme bilimidir. Bunu, verilerin (yazı, rakam veya herhangi bir mesajın) özel bir sistem sayesinde şifrelenmesi, güvenli bir ortam aracılığıyla alıcıya gönderilmesi ve bu şifreleme sisteminin çözülerek verilerin ortaya çıkması olarak özetleyebiliriz.
Kripto paralar, şifrelenmiş, dijital bilgi olarak var olan bir tür para biçimidir. Herhangi bir bankadan bağımsız olarak çalışan bir kripto para birimi, varlıklar arasında sermaye yaratmayı ve aktarmayı düzenlemek için gelişmiş matematik kullanır.
Bir kripto para birimi, bir değişim ortamı olarak veya bir kayıt tutma yöntemi olarak çalışmak üzere tasarlanmış dijital formda bir simgedir. Ağındaki işlemleri güvence altına almak, doğrulamak ve yeni token'lerin (jetonların) yarattığı kontrole sahip olmak için kriptografik algoritmalar kullanır.
İlk kez 2009 yılında açık kaynaklı yazılım olarak piyasaya sürülen Bitcoin, merkezi olmayan ilk ve en popüler kripto para birimidir. Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden bu yana, 6.000'den fazla altcoin oluşturuldu.
Bitcoin, elektronik olarak oluşturulan ve tutulan, merkezi olmayan kripto para birimidir. Merkez Bankaları tarafından çıkarılan fiat para birimlerinden farklı olarak, merkezi bir finansal kuruma ya da yöneticiye bağlı değildir. Bunun yerine, çeşitli işlemleri güvenceye almak, ek birimlerin oluşturulmasını kontrol etmek ve çeşitli varlıkların transferini doğrulamak için kripto şifreleme teknolojisi üzerinde çalışır.
Merkezi olmayan kripto para birimi, tüm kripto para birimi sistemi tarafından, sistem oluşturulduğunda tanımlanan ve herkes tarafından bilinen bir oranda toplu olarak üretilir.
Federal Rezerv Sistemi gibi merkezi bankacılık ve ekonomik sistemlerde, şirket kurulları ve devletler, para birimini yazdırarak veya dijital bankacılık defterlerine ek talep ederek kontrol eder.
Merkezi olmayan kripto para birimi söz konusu olduğunda, şirketler veya devletler yeni birimler üretemezler. Merkezi olmayan kripto para birimlerinin dayandığı temel teknik sistem, Satoshi Nakamoto olarak bilinen bir grup veya kişi tarafından oluşturulmuştur.