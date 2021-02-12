Kripto para nedir? G7 zirvesinde gündem olan kripto para ne demek?

Kripto paralar, şifrelenmiş, dijital bilgi olarak var olan bir tür para biçimidir. Herhangi bir bankadan bağımsız olarak çalışan bir kripto para birimi, varlıklar arasında sermaye yaratmayı ve aktarmayı düzenlemek için gelişmiş matematik kullanır.

Bir kripto para birimi, bir değişim ortamı olarak veya bir kayıt tutma yöntemi olarak çalışmak üzere tasarlanmış dijital formda bir simgedir. Ağındaki işlemleri güvence altına almak, doğrulamak ve yeni token'lerin (jetonların) yarattığı kontrole sahip olmak için kriptografik algoritmalar kullanır.

İlk kez 2009 yılında açık kaynaklı yazılım olarak piyasaya sürülen Bitcoin, merkezi olmayan ilk ve en popüler kripto para birimidir. Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden bu yana, 6.000'den fazla altcoin oluşturuldu.

Bitcoin, elektronik olarak oluşturulan ve tutulan, merkezi olmayan kripto para birimidir. Merkez Bankaları tarafından çıkarılan fiat para birimlerinden farklı olarak, merkezi bir finansal kuruma ya da yöneticiye bağlı değildir. Bunun yerine, çeşitli işlemleri güvenceye almak, ek birimlerin oluşturulmasını kontrol etmek ve çeşitli varlıkların transferini doğrulamak için kripto şifreleme teknolojisi üzerinde çalışır.