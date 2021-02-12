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    • Ekonomi
    • 12.02.2021 17:37
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    • 12.02.2021 17:37
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    nedir? G7 zirvesinde gündem olan ?

    nedir? Son yıllarda sık sık duyduğumuz bir para çeşidi olan ? Kripto paraların geleceği tarihi G7 zirvesinde konuşulacak. Zirvede aynı zamanda dijital ürünlerin vergilendirmesi de masaya yatırılacak. Teknolojinin gelişmesiyle ödeme şekilleri de el değiştiriyor. Bunlardan birisi de kripto para oldu. Peki ? Kripto para ne demek?

    takvim.com.tr
    Kripto para nedir? G7 zirvesinde gündem olan kripto para ne demek?

    Kripto para ne demek? Kripto para nedir? Bitcoin, Dogecoin ve diğer birçok farklı ürü olan kripto paralar G7 zirvesi öncesi gündem oldu. Dünya liderleri G7 zirvesinde kripto paraların geleceğini konuşacak. Peki kripto para nedir? Kripto para ne demek?

    KRİPTO PARA NEDİR?

    Kripto paraların çalışma prensibini anlayabilmek için öncelikle, "kripto/kriptoloji" kavramlarını bilmek gerekiyor.

    Kriptoloji, bir tür özel şifreleme bilimidir. Bunu, verilerin (yazı, rakam veya herhangi bir mesajın) özel bir sistem sayesinde şifrelenmesi, güvenli bir ortam aracılığıyla alıcıya gönderilmesi ve bu şifreleme sisteminin çözülerek verilerin ortaya çıkması olarak özetleyebiliriz.

    Kripto paralar, şifrelenmiş, dijital bilgi olarak var olan bir tür para biçimidir. Herhangi bir bankadan bağımsız olarak çalışan bir kripto para birimi, varlıklar arasında sermaye yaratmayı ve aktarmayı düzenlemek için gelişmiş matematik kullanır.

    Bir kripto para birimi, bir değişim ortamı olarak veya bir kayıt tutma yöntemi olarak çalışmak üzere tasarlanmış dijital formda bir simgedir. Ağındaki işlemleri güvence altına almak, doğrulamak ve yeni token'lerin (jetonların) yarattığı kontrole sahip olmak için kriptografik algoritmalar kullanır.

    İlk kez 2009 yılında açık kaynaklı yazılım olarak piyasaya sürülen Bitcoin, merkezi olmayan ilk ve en popüler kripto para birimidir. Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden bu yana, 6.000'den fazla altcoin oluşturuldu.

    Bitcoin, elektronik olarak oluşturulan ve tutulan, merkezi olmayan kripto para birimidir. Merkez Bankaları tarafından çıkarılan fiat para birimlerinden farklı olarak, merkezi bir finansal kuruma ya da yöneticiye bağlı değildir. Bunun yerine, çeşitli işlemleri güvenceye almak, ek birimlerin oluşturulmasını kontrol etmek ve çeşitli varlıkların transferini doğrulamak için kripto şifreleme teknolojisi üzerinde çalışır.

    Merkezi olmayan kripto para birimi, tüm kripto para birimi sistemi tarafından, sistem oluşturulduğunda tanımlanan ve herkes tarafından bilinen bir oranda toplu olarak üretilir.

    Federal Rezerv Sistemi gibi merkezi bankacılık ve ekonomik sistemlerde, şirket kurulları ve devletler, para birimini yazdırarak veya dijital bankacılık defterlerine ek talep ederek kontrol eder.

    Merkezi olmayan kripto para birimi söz konusu olduğunda, şirketler veya devletler yeni birimler üretemezler. Merkezi olmayan kripto para birimlerinin dayandığı temel teknik sistem, Satoshi Nakamoto olarak bilinen bir grup veya kişi tarafından oluşturulmuştur.

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        Ethereum, Litecoin, Ripple

        Kripto para çeşitleri arasında yer alan bir başkası popüler coin Ethereum'dur. Bitcoin'in tek ciddi rakibi olarak bilinen Ethereum da Bitcoin gibi merkeze bağlı olmayan bir kripto paradır. Ethereum tarafından üretilen özel yazılımlar, binlerce yeni altcoin'i kripto para piyasasına kazandırmıştır. Öyle ki kurucusu tarafından "kripto yakıt" olarak tanımlanmıştır.

        Oldukça geniş bir depolama imkanı sunan ve hızla transfer edilebilen Litecoin, 2011 yılında ortaya çıktı. Ripple ise küresel ödeme ağı oldukça hızlı çalışması ve genellikle diğer kripto para çeşitlerine göre daha ucuz olmasıyla öne çıkıyor. Tüm bölgelere sorunsuz para transferi gerçekleştiren Ripple, pek çok banka tarafından kullanılan bir kripto para türü olarak ilgi topluyor.

        Dash ve ZCASH

        Bilinen kripto para çeşitleri arasında en bilinenlerden bir diğeri ise Dash'tir. Bitcoin'in altcoin birimi olan bu kripto para, 2014 yılından bu yana varlığını sürdürüyor. 2017 yılında yaşadığı yükselişle birçok insana yüklü miktarlar kazandıran Dash, en çok da üst düzeyde kullanıcı gizliliği sağlamasıyla adını duyurdu. Dash ayrıca, Bitcoin'in gizliliği için tasarlanmış bir kripto para birimidir.

        Kripto para yatırımcılarının tercihlerinde sıkça yer alan başka bir altcoin ZCASH, görece diğer altcoin'lerden daha değerlidir. Bilgi gizliliğine verdiği önem sebebiyle, anonimliği ön planda tutan yatırımcılar için ideal bir seçenek olarak kabul edilmektedir.
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