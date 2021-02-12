Son dönemde yatırımcısına kaybettiren altında son alış satış fiyatları haftanın son işlem gününde en merak edilenler arasındaki yerini aldı. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamlamıştı. Fiyatlarda sert düşüş devam ederken altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.816,74 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 kayıpla 411 bin 500 liradan tamamladı. İşte cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|416,30
|416,50
|411,20
|411,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.743,00
|2.764,00
|2.710,00
|2.731,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|379,70
|383,70
|375,00
|379,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.681,00
|2.701,00
|2.648,00
|2.668,00
|Yarım Ziynet
|1.340,00
|1.350,00
|1.324,00
|1.334,00
|Çeyrek Ziynet
|670,00
|675,00
|662,00
|667,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 azalışla 411,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.731,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 düşüşle 411,40 liradan işlem gördü.