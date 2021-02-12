G7 zirvesi saat kaçta başlıyor? G7 zirvesi kripto paraları nasıl etkileyecek?

G7 zirvesi kripto paraları nasıl etkileyecek? G7 zirvesi saat kaçta başlıyor? Tarihi zirvede gözler kripto paranın geleceğine çevrildi. Kripto para üretimi konusunda ortaya çıkan gündemin de ele alınacağı toplantıda, finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu öne çıkacak.
G7 ZİRVESİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Toplantı 12 Şubat 2021'de İngiltere ev sahipliğinde gerçekleşecek. Toplantıya katılacak 7 ülke Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olacak. Online olarak gerçekleşecek olan G7 zirvesinin başlangıç saati hakkında herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi.
G7 ZİRVESİNDE NE KONUŞULACAK?
Bu yıl ABD Başkanı olarak Joe Biden'ın ilk kez katılacağı G7 zirvesinin en önemli konularından birisi de koronavirüsten etkilenen küresel ekonomi ve kripto para piyasası olacak.
Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankaları aracılığıyla kripto para üretimine dair ortaya çıkan gündemin tartışılacağı G7 zirvesinin önemli konularından birisi de, finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu olacak.
Bu yıl İngiltere'nin ev sahipliği ile yapılan G7 zirvesine; Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada başkanları katılacak.
G7 ZİRVESİ NEDİR?
G7 (Group of Seven), dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin arasında bir birliktir. Grup Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir.