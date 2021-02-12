G7 zirvesi saat kaçta başlıyor? G7 zirvesi kripto paraları nasıl etkileyecek?

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankaları aracılığıyla kripto para üretimine dair ortaya çıkan gündemin tartışılacağı G7 zirvesinin önemli konularından birisi de, finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu olacak.

Bu yıl İngiltere'nin ev sahipliği ile yapılan G7 zirvesine; Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada başkanları katılacak.

G7 ZİRVESİ NEDİR?

G7 (Group of Seven), dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin arasında bir birliktir. Grup Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir.