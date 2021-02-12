Döviz kurlarındaki gelişmeleri anbean takip edenler piyasaların son işlem gününde fiyatları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,0360 liradan, avro 8,5330 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0220 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5370 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: