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    • Ekonomi
    • 12.02.2021 17:36
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    • 12.02.2021 17:36
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    , ve ne kadar oldu? 12 Şubat CANLI döviz kurları dolar ve euro hafta nasıl kapattı?

    , ve kurlarındaki son durumu merak edenler kapanış gününde alış satış fiyatlarını sorguluyor. Dün düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL, 7,00 sınırına kadar gerilemesi sonrası günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 7,0255'ten tamamladı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar ve euro hafta nasıl kapattı? İşte 12 Şubat canlı döviz kurları

    Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

    Döviz kurlarındaki gelişmeleri anbean takip edenler piyasaların son işlem gününde fiyatları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,0360 liradan, avro 8,5330 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0220 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5370 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

    DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

    İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    ABD Doları 7,0210 7,0220 7,0320 7,0330
    Avro 8,5360 8,5370 8,5010 8,5020
    Sterlin 9,6860 9,7350 9,6820 9,7310
    İsviçre Frangı 7,8680 7,9080 7,8490 7,8880
    ANKARA
    ABD Doları 6,9910 7,0710 7,0020 7,0820
    Avro 8,4960 8,5760 8,4610 8,5410
    Sterlin 9,6260 9,8360 9,6220 9,8320

    ALTININ KİLOGRAMI 411 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 411 bin 500 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 408 bin 960 lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 411 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 141 milyon 277 bin 272,14 lira, işlem miktarı ise 2.770,72 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 144 milyon 156 bin 954,84 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI FRANSA HARİÇ GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

    Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'de salgına yönelik planlanan destek paketi ve şirketlerin bilançolarına yönelik beklentilerle Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç günü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 artışla 411,35 puana çıktı.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artarak 6.528,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 değer kazanarak 14.040,91 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 23.307,24 puana ulaştı.

        Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,02'lik düşüşle 5.669,82 puana geriledi.

        Avro/dolar paritesi de TSİ 21.13 itibarıyla yüzde 0,09'luk yükselişle 1,213 seviyelerinden işlem gördü.

        ASYA BORSALARI HİNDİSTAN HARİÇ YÜKSELDİ

        Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

        Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yıllık yüzde 0,3 gerilerken, Güney Kore'de işsizlik oranı yüzde 5,4 ile 1999 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        Beklentilerin altında kalan verilere karşın ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış hızının gerilemesine ilişkin iyimserlik, yarın Asya genelinde başlayacak resmi tatil öncesinde pay piyasalarını destekledi.

        Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.655 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselerek 3.100 puan oldu.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 29.563 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 gerileyerek 104,5 seviyelerinde dengelendi.

        Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 primle 30.036 puanda, negatif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 51.157 puanda seyrediyor.

            PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

            Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nun (OPEC) kürese talep beklentilerini düşürmesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasada halen üretim fazlası olduğunu açıklamasının ardından petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle de altın fiyatları geriledi.

            OPEC, Şubat ayı raporunda, 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü, Ocak ayı raporuna göre, günde ortalama 0.1 milyon varil düşüşle günde ortalama 96.1 milyon varil düzeyine indirdi.

            IEA raporunda, Ocak ayında küresel petrol üretiminin günde ortalama 590,000 varil artışla 93.6 milyon varile yükseldiğine de dikkat çekildi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.16 düşüşle 60.76 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.16 düşüşle 57.84 dolar,

            - altın yüzde 0.14 düşüşle 1,823.87 dolar,

            - gümüş yüzde 0.33 artışla 27.11 dolar,

            - bakır yüzde 0.19 artışla 8,291.50 dolar,

            - platin yüzde 0.88 düşüşle 1,230.96 dolar,

            - paladyum yüzde 0.18 artışla 2,357.38 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 12 Şubat CANLI döviz kurları dolar ve euro hafta nasıl kapattı?