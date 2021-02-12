Döviz kurlarındaki gelişmeleri anbean takip edenler piyasaların son işlem gününde fiyatları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,0360 liradan, avro 8,5330 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0220 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5370 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,0210
|7,0220
|7,0320
|7,0330
|Avro
|8,5360
|8,5370
|8,5010
|8,5020
|Sterlin
|9,6860
|9,7350
|9,6820
|9,7310
|İsviçre Frangı
|7,8680
|7,9080
|7,8490
|7,8880
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9910
|7,0710
|7,0020
|7,0820
|Avro
|8,4960
|8,5760
|8,4610
|8,5410
|Sterlin
|9,6260
|9,8360
|9,6220
|9,8320
ALTININ KİLOGRAMI 411 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 411 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 408 bin 960 lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 411 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 141 milyon 277 bin 272,14 lira, işlem miktarı ise 2.770,72 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 144 milyon 156 bin 954,84 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI FRANSA HARİÇ GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI
Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'de salgına yönelik planlanan destek paketi ve şirketlerin bilançolarına yönelik beklentilerle Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 artışla 411,35 puana çıktı.