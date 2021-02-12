Dolar ve altın yatırımlarını birbirinden ayıran en temel unsur altının daha uzun vadeli bir yatırım aracı olması, doların ise nispeten daha kısa süreli bir araç olmasıdır. Her ne kadar bu yönüyle ayrılsalar da yeni dönemdeki riskler he ikisinin yatırım amacını değiştirebilir. Son yıllarda küresel piyasalarda ve ekonomide yaşanan değişimler yatırımcıları altına yönlendirmiştir. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, Brexit süreci ve bölgesel çatışmalar altının yeni dönem için kendi yatırım alanını koruması beklenmektedir. Altın grubu genellikle uzun vadeli yatırım yapmak isteyen kişiler için en avantajlı yatırım araçlarından biridir.
BANKALARIN ALTIN HESAPLARI KAZANDIRIR MI?
Altın yatırımı için özellikle son yıllarda bankaların yatırımcılara sunduğu altın hesapları önemli bir avantaj sağlamaktadır. Altın mevduat hesaplarının geniş bir kitle tarafından tercih edilmesi altın yatırımına olan talebin artmasına da neden olmuştur. Altın hesapları yarıca faiz ve kar payı seçenekleri sayesinde birikimlerin normalden çok daha hızlı değerlenmesine neden olmaktadır.
Türkiye'deki yatırımcıların büyük bir bölümü altının özellikle belirsizlik dönemlerinde değer kazanmasına bağlı olarak yüzleri güldürmüştür. Eski usul yastık altı altınların yanı sıra bankaların veya diğer finans kuruluşlarının altın hesaplarından yararlanarak altın yatırımını daha güvenli ve karlı şekilde yapmanız mümkündür.
Altın birikimlerini yatırıma dönüştürmek için en karlı araçlar altın hesaplarıdır. Güvenli ve hızlı bir şekilde alım – satım işlemleri gerçekleştirilebildiği için olası risklere karşı diğer yatırım kanallarına göre altın hesapları yatırım yapmak isteyen kişiler için daha karlı olabilir.