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    • Ekonomi
    • 12.02.2021 11:44
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    • 12.02.2021 11:47
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    mı? mı? Hangisine yatırım yapmak daha mantıklı? Bankaların kazandırır mı?

    ve fiyatlarındaki hareketlilik birikimlerini bunlardan birine yatırım yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar '?' gibi çeşitli soruların cevabını arıyor. Bilindiği üzere Türk yatırımcısının her zaman tercih ettiği yegane birikim aracı altındır. Öte yandan son zamanlarda altın ve dolar fiyatları yönünü aşağı çevirerek düşüş eğilimi göstermeye devam ediyor. Peki, Dolar mı? Altın mı? Birikimlerinizi nasıl yapmak daha avantajlı? İşte cevabı...

    takvim.com.tr
    Dolara mı altına mı yatırım yapmak mantıklı?

    Dolar ve altın yatırımlarını birbirinden ayıran en temel unsur altının daha uzun vadeli bir yatırım aracı olması, doların ise nispeten daha kısa süreli bir araç olmasıdır. Her ne kadar bu yönüyle ayrılsalar da yeni dönemdeki riskler he ikisinin yatırım amacını değiştirebilir. Son yıllarda küresel piyasalarda ve ekonomide yaşanan değişimler yatırımcıları altına yönlendirmiştir. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, Brexit süreci ve bölgesel çatışmalar altının yeni dönem için kendi yatırım alanını koruması beklenmektedir. Altın grubu genellikle uzun vadeli yatırım yapmak isteyen kişiler için en avantajlı yatırım araçlarından biridir.

    BANKALARIN ALTIN HESAPLARI KAZANDIRIR MI?

    Altın yatırımı için özellikle son yıllarda bankaların yatırımcılara sunduğu altın hesapları önemli bir avantaj sağlamaktadır. Altın mevduat hesaplarının geniş bir kitle tarafından tercih edilmesi altın yatırımına olan talebin artmasına da neden olmuştur. Altın hesapları yarıca faiz ve kar payı seçenekleri sayesinde birikimlerin normalden çok daha hızlı değerlenmesine neden olmaktadır.

    Türkiye'deki yatırımcıların büyük bir bölümü altının özellikle belirsizlik dönemlerinde değer kazanmasına bağlı olarak yüzleri güldürmüştür. Eski usul yastık altı altınların yanı sıra bankaların veya diğer finans kuruluşlarının altın hesaplarından yararlanarak altın yatırımını daha güvenli ve karlı şekilde yapmanız mümkündür.

    Altın birikimlerini yatırıma dönüştürmek için en karlı araçlar altın hesaplarıdır. Güvenli ve hızlı bir şekilde alım – satım işlemleri gerçekleştirilebildiği için olası risklere karşı diğer yatırım kanallarına göre altın hesapları yatırım yapmak isteyen kişiler için daha karlı olabilir.

        BANKADA ALTIN HESABI NASIL AÇILIR?

        Yatırımlarını bir altın hesabı açarak değerlendirmek isteyenler altın hesabı nasıl açılır sorusuna yanıt arıyor. Altın hesabı açmak için vatandaşlar iki farklı yöntemi kullanabiliyor. Bunun için ilk olarak hesabın açılacağı bankanın faiz oranları ve sunduğu imkanlarla ilgili bir araştırma yapılıyor. Banka seçimi yapıldıktan sonra o bankanın müşterisi olunuyor ve banka şubesine giderek ya da ilgili bankanın internet bankacılığı veya mobil uygulaması aracılığı ile altın hesabı açma işlemi yapılabiliyor.

        Hesabın açılacağı bankanın müşterisi olmayan kişilerin altın hesabı açma işlemi için mutlaka banka şubesine gitmesi gerekiyor. Vatandaşlar, isterlerse sahip oldukları altın, yüzük ya da bilezik gibi ürünlerle de bankada hesap açtırabiliyor. Bunun için banka eksperleri ürünleri kontrol ediyor ve bir sorun olmadığı tespit edildiğinde hesap açma işlemi gerçekleştiriliyor. Altın hesabı vadeli ve vadesiz olacak şekilde iki türde açılabiliyor. İşlem öncesinde altın hesabı faizi ne kadar konusunda da bilgi almak gerekiyor.

        Vatandaşlar tarafından en az kaç gram altın ile hesap açılacağı da merak ediliyor. Ancak bu sorunun cevabı bankadan bankaya değişiyor. Ağırlıklı olarak ise en az 10 gram altın koşuluyla hesap açılabiliyor. Konuyla alakalı detaylı bilgi almak için bankalarla iletişime geçmek gerekiyor.

        DOLARDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

        Döviz yatırımı altına oranla daha kısa vadeli kazanç için karlı bir araç olabilir. Ancak iç ve dış piyasalardaki belirsizlik şuan için dolar yatırımını da riskli bir hale getirmiştir. Özellikle ABD ve Çin ticaret savaşları, TCMB ve FED'in tutumu ve küresel çapta yaşanan siyasi ve ekonomik krizler döviz yatırımında belirsiz bir havanın hakim olmasına neden olmuştur.

        Dövizde özellikle dolar kurunda yaşanan bu belirsiz havanın dağılması, istikrarlı bir sürece girmesi dolar yatırımını daha karlı bir hale getirebilir. Uzmanlara göre bu dönemde ve her dönemde altın yatırımı yapmak uzun vadede yatırımcıların yüzünü güldüren en temel araçlar arasında ilk sırada gelmektedir.

            YATIRIMCI DOLARDA MI KALMALI, TL MEVDUATA MI GEÇMELİ?

            Yerli emeklilik ve yatırım fonları hisse senedi topluyor. Yabancı payındaki azalmaya rağmen gerek bireysel yatırımcı gerekse yerli kurumsal yatırımcıların alımları borsayı zirvede tutuyor Yatırım ve emeklilik fonlarındaki hisse oranları en yüksek seviyelerinde bulunuyor.

            Yatırım fonlarındaki hisse oranı yüzde 11.78'e çıkarken emeklilik fonlarındaki oran yüzde 15.10. Geçtiğimiz yılın en fazla kazandıran yatırım fonları portföylerinde petrol sektörü hisselerini artırdı. Pandemi döneminden en fazla etkilenen ve fiyatı düşük kalan bu hisselerin fon portföylerindeki ağırlıkları artmaya başladı.

            Petkim ve Tüpraş fon portföylerinde ağırlık olarak yükselirken perakende sektöründen Migros ilgi görüyor. Hisse senedi riskini almak istemeyen birikim sahipleri, fonlar aracılığıyla borsadaki çıkıştan istifade ediyorlar. Fonlar, şimdilerde ağırlıklı olarak sektörlerinde düşük kalan hisselere yöneliyor.

            Ülkelerin CDS oranı ise yurtdışına ihraç edilen tahvil ve bonoların ana para veya faizlerinin, ödenmeme riskini gösteriyor. Oranın aşırı yükselmesi riskin de artması anlamına gelirken beraberinde daha yüksek faizle borçlanmaya yol açar.

            NOT KADAR ÖNEMLİ

            Türkiye gibi yatırım yapılabilir notu olmayan ülkeler için bu oran çok daha fazla önem taşır. Pandemi döneminde Türkiye'nin CDS oranı 643 seviyesine kadar yükseldi. Sonrasında gerilese de ağustos ayında ikinci pandemi dalgası ile 595.4 seviyesinde bulunuyordu.

            600'lü seviyeler borsada yabancıların hisse senedi ve tahvil piyasalarında aşırı satışlarının tetikleyicisi oldu.

            DOLAR/TL 7 SINIRINA ÇOK YAKIN

            IKON Menkul tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadeler kullanıldı: "Son 7 ayın en düşük seviyelerine gerileyen USDTRY paritesi dün 7.0000 destek bölgesi sınırını test etti. Bu bölge 6.02-8.58 yükselen hareketin %61.8 fibonacci bandı olması açısından önemli.

            Bu seviye altına gerilemesi halinde TL lehine işlemler hız kazanabilir. Diğer yandan RSI(14) göstergesinin günlük grafikte 30 aşırı satım bölgesi altında seyrettiği paritede olası yaşanabilecek tepki alımlarında ise alçalan takozun üst bandı ve 7.1360 seviyesi ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir."

            ALTIN KRİTİK DİRENÇ BÖLGESİNİ AŞMAKTA ZORLANIYOR

            Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "ABD'de açıklanan enflasyon verisi, son dönemde enflasyon beklentileri ile prim yapan değerli metaller için bir miktar negatif görünürken, ons altın 1.855-1.860 kritik direnç bölgesini aşmakta zorlanıyor.

            Dün yaşanan geri çekilmenin ardından sabah saatlerinde ilk destek olarak izlediğimiz 1.820 seviyesi civarında işlem gören ons altında, bu seviyenin altında satışların hızlandığını görebiliriz. Aşağıda 1.785 ve 1.765 diğer destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. 1.860 seviyesi aşılmadığı sürece dalgalı seyrin devamını bekliyoruz.

            Geçen yıl altın fiyatlarının yükselişinde önemli paya sahip olan ETF alımları son günlerde zayıflamaya devam ediyor. Ons altında anlamlı bir yükseliş için, teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması ve dolar endeksinde tekrar aşağı yönlü seyrin hız kazanması belirleyici olacaktır."

                ONS ALTINDA YÖN AŞAĞIDA

                İntegral Yatırım Menkul tarafından ise şöyle denildi: "Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1823 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altın bu hafta 90.25 seviyesine kadar geriledikten sonra gelen tepki ile yükselen dolar endeksi karşısında değer kaybediyor. Powell'ın istihdam piyasası hakkında yaptığı yorumlar dolara güç vermeyi sürdürüyor.

                Dün ABD'den gelen haftalık işsizlik başvurularının beklentileri aşması da Powell'ın açıklamalarını destekler ve ons altını baskılar nitelikte oldu. Dolar endeksi bu sabah 90.46 seviyesi yakınlarında. 10 yıllık tahvil faizi ise 1.16 seviyesinde bulunuyor.

                Bugün piyasalarda ABD'den gelecek tüketici güveni verisi ve Euro Bölgesi'nden gelecek sanayi üretimi verileri takip edilecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

                Teknik Analiz: Dünü 22 günlük ortalamanın altında tamamlayan değerli metalde görünüm zayıflıyor. Ons altında 50 haftalık ortalamaya denk gelen 1814 seviyesi altında kapanış gerçekleştirilmesi halinde aşağı yönlü eğilim kuvvetlenebilir.

                Düşüşün devamı halinde 1800 seviyesi güçlü psikolojik destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye yakınlarına gerileme kaydedilmesi halinde tepki alımlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 1800 seviyesi yakınlarında stop loss belirlenerek long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkma halinde düşüş hız kazanabilir. Olası yükselişlerde 22 günlük ortalamaya denk gelen 1840 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor."
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                Haberler Ekonomi Dolar mı? Altın mı? Hangisine yatırım yapmak daha mantıklı? Bankaların altın ve dolar hesapları kazandırır mı?