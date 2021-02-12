Türkiye'deki yatırımcıların büyük bir bölümü altının özellikle belirsizlik dönemlerinde değer kazanmasına bağlı olarak yüzleri güldürmüştür. Eski usul yastık altı altınların yanı sıra bankaların veya diğer finans kuruluşlarının altın hesaplarından yararlanarak altın yatırımını daha güvenli ve karlı şekilde yapmanız mümkündür.

Altın birikimlerini yatırıma dönüştürmek için en karlı araçlar altın hesaplarıdır. Güvenli ve hızlı bir şekilde alım – satım işlemleri gerçekleştirilebildiği için olası risklere karşı diğer yatırım kanallarına göre altın hesapları yatırım yapmak isteyen kişiler için daha karlı olabilir.