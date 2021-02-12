Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2020'de tereyağı üretimi dalgalı bir seyir izledi.

TEREYAĞ ÜRETİMİ 2011'E GÖRE YÜZDE 110 ARTTI

Ocakta 6 bin 770 ton tereyağı üretilirken, şubatta bu rakam 6 bin 251 ton olarak gerçekleşti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tereyağı üretimi martta 7 bin 246, nisanda da 8 bin 87 tonu buldu. Takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyen tereyağ üretimi aralıkta 7 bin 16 ton oldu.