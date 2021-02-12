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    • Ekonomi
    • 12.02.2021 11:42
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    • 12.02.2021 11:42
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    'de ı ve üretiminde son 10 yılın rekoru kırıldı

    'de geçtiğimiz 2020 yılında 79 bin ton ı ve 740 bin ton üretildi. Bu üretim miktarlarıyla Türkiye'de son 10 yılda tereyağı ve i üretimi rekoru kırılmış oldu.

    AA
    Son 10 yılın rekoru kırıldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2020'de tereyağı üretimi dalgalı bir seyir izledi.

    TEREYAĞ ÜRETİMİ 2011'E GÖRE YÜZDE 110 ARTTI
    Ocakta 6 bin 770 ton tereyağı üretilirken, şubatta bu rakam 6 bin 251 ton olarak gerçekleşti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tereyağı üretimi martta 7 bin 246, nisanda da 8 bin 87 tonu buldu. Takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyen tereyağ üretimi aralıkta 7 bin 16 ton oldu.

    Böylece Türkiye'de geçen yıl tereyağı üretimi 2011'e kıyasla yüzde 110 artarak 78 bin 610 tona ulaştı. Bu rakam son 10 yılın en yüksek yıllık üretimi olarak kayıtlara geçti.

    İNEK PEYNİRİ ÜRETİMİNDE DE REKOR
    Geçen yıl ocakta 58 bin 329 ton, şubatta 58 bin 87 ton inek peyniri üretildi. Salgın döneminde gıda maddelerine yönelik yoğun taleple birlikte inek peyniri üretiminde de artış olurken mart, nisan ve mayısta aylık üretim 63 bin tonun üzerinde gerçekleşti. Takip eden aylarda inişli çıkışlı bir seyir izleyen inek peyniri üretimi, aralıkta 64 bin 321 tona yükseldi.

        Böylece 2020'de üretilen inek peyniri miktarı 2011'e göre yüzde 52 artışla 739 bin 770 tona çıktı. Böylece inek peynirinde de son 10 yılın en yüksek yıllık üretim miktarı elde edildi.

        2011-2020 döneminde yıllık bazda üretilen tereyağı ve inek peyniri miktarı (ton) şöyle:

        Yıllar/ton İnek peyniri Tereyağ
        2011 486.635 37.510
        2012 539.409 38.126
        2013 574.137 41.515
        2014 603.547 45.818
        2015 637.642 51.832
        2016 638.407 57.610
        2017 662.151 59.450
        2018 722.715 65.857
        2019 671.497 73.655
        2020 739.770 78.610

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