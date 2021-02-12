Döviz kuru son dakika: 2020 yılının Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerini gören dolar kuru yatırımcılarını tedirgin ederek Dolar düşmeye devam edecek mi, Dolar fiyatları yükselir mi" sorularını sordurmaya başladı. Birikimlerini dolar veya euro alarak değerlendiren vatandaşlar, canlı dolar, euro ve diğer döviz fiyatlarını araştırıyor.
Geçtiğimiz günlerde MB Şubat ayı faiz kararı öncesi açıklamalarda bulunan Ağbal, faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Bu açıklama sonrasında döviz piyasasında meydana gelen geri çekilme sonrası kurlarda önemli düşüşler yaşandı.
Son dakika döviz kurları verilerine göre 12 Şubat 2021 Cuma günü dolar kuru 7,04 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,04 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,53 TL'den işleme alınıyor. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimlerinden olan İngiliz Sterlini ise bugün 9,70 TL'de bulunuyor.
12 ŞUBAT 2021 DÖVİZ KURLARI
İngiliz Sterlini 9,71 TL
Amerikan Doları 7,04 TL
Euro 8,54 TL
İsviçre Frangı 7,91 TL