Döviz kuru son dakika: 2020 yılının Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerini gören dolar kuru yatırımcılarını tedirgin ederek Dolar düşmeye devam edecek mi, Dolar fiyatları yükselir mi" sorularını sordurmaya başladı. Birikimlerini dolar veya euro alarak değerlendiren vatandaşlar, canlı dolar, euro ve diğer döviz fiyatlarını araştırıyor.