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    • Ekonomi
    • 12.02.2021 09:50
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    • Son Güncelleme:
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    • 12.02.2021 10:00
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    kaç TL? 12 Şubat 2021 dolar fiyatları kaç oldu? İşte dolardaki düşüşün 5 temel nedeni!

    Haftanın son işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerini gören kuru yatırımcılarını tedirgin ediyor. Son dakika döviz kurları verilerine göre 12 Şubat 2021 Cuma günü dolar kuru 7 lira seviyesine yakın ilerlemeye devam ediyor. Peki, 12 Şubat 2021 dolar fiyatları kaç oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    Dolar kaç TL? Fiyatlardaki düşüşün 5 temel nedeni!

    Döviz kuru son dakika: 2020 yılının Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerini gören dolar kuru yatırımcılarını tedirgin ederek Dolar düşmeye devam edecek mi, Dolar fiyatları yükselir mi" sorularını sordurmaya başladı. Birikimlerini dolar veya euro alarak değerlendiren vatandaşlar, canlı dolar, euro ve diğer döviz fiyatlarını araştırıyor.

    Geçtiğimiz günlerde MB Şubat ayı faiz kararı öncesi açıklamalarda bulunan Ağbal, faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Bu açıklama sonrasında döviz piyasasında meydana gelen geri çekilme sonrası kurlarda önemli düşüşler yaşandı.

    Son dakika döviz kurları verilerine göre 12 Şubat 2021 Cuma günü dolar kuru 7,04 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,04 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,53 TL'den işleme alınıyor. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimlerinden olan İngiliz Sterlini ise bugün 9,70 TL'de bulunuyor.

    12 ŞUBAT 2021 DÖVİZ KURLARI

    İngiliz Sterlini 9,71 TL
    Amerikan Doları 7,04 TL
    Euro 8,54 TL
    İsviçre Frangı 7,91 TL


        Japon Yeni 0,06 TL
        Suudi Arabistan Riyali 1,87 TL
        Norveç Kronu 0,82 TL
        Danimarka Kronu 1,14 TL
        Avustralya Doları 5,45 TL
        Kanada Doları 5,53 TL
        İsveç Kronu 0,84 TL

        DOLARDAKİ DÜŞÜŞÜN 5 TEMEL NEDENİ

        TL'deki gerçek değere dönüşün sebebi 5 temel nedeni:

        - Merkez Bankası'nın politikasındaki sağlamlık.
        - Cari açıkta süren azalma.
        - Dolardan vazgeçiş için koşulların normalleşmesi.
        - TL varlıklara karşı dış talebin artışı.
        - Şeffaf para politikası.
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        Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? 12 Şubat 2021 dolar euro fiyatları kaç oldu? İşte dolardaki düşüşün 5 temel nedeni!