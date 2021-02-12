Yatırımını altından yana kullanan binlerce vatandaş fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere altın fiyatlarından gelen canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik sonrasında hafta başında yukarı yönlü hamle göstermişti ancak dün akşam itibarıyla altın yeniden düşüşe geçti. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı an itibarıyla 411 lira seviyesinde. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 822 dolar seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın ise an itibarıyla 694 liradan işleme alınıyor. İşte 12 Şubat 2021 Cuma altın fiyatları..