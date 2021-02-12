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    • Ekonomi
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    • 12.02.2021 10:31
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    Altın fiyatları süratle çakılıyor! , cumhuriyet, tam, yarım, ve çeyrek ...

    Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar altın fiyatlarını öğrenmeden kuyumcunun yolunu tutmuyor. altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik sonrasında hafta başında yukarı yönlü hamle göstermişti ancak dün akşam itibarıyla altın yeniden düşüşe geçti. Peki, , cumhuriyet, tam, yarım, gram ve ne kadar oldu? İşte altın alış satış fiyatlarında son durum...

    Altın fiyatları süratle çakılıyor! İşte son durum...

    Yatırımını altından yana kullanan binlerce vatandaş fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere altın fiyatlarından gelen canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik sonrasında hafta başında yukarı yönlü hamle göstermişti ancak dün akşam itibarıyla altın yeniden düşüşe geçti. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı an itibarıyla 411 lira seviyesinde. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 822 dolar seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın ise an itibarıyla 694 liradan işleme alınıyor. İşte 12 Şubat 2021 Cuma altın fiyatları..

    12 ŞUBAT 2021 CUMA ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    ALIŞ: 412.63

    SATIŞ:412.71

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 673,0

    SATIŞ: 694.0

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 2.685,00

    SATIŞ: 2.734,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.347,00

    SATIŞ: 1.381,00

        22 AYAR BİLEZİK FİYATI

        ALIŞ: 378,00

        SATIŞ: 380,00

        DOLARIN KÜRESEL ÇAPTAKİ SEYRİ KISA VADEDE ONS ALTIN ÜZERİNDE ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

        Analistler, kısa vadede ons altında dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. İlerleyen günlerde teşvik paketinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve teşvik beklentilerinin gücünü koruması ons altında toparlanma çabasının güç kazanmasına katkı sağlayabilir. Uzmanlar, salgın kaynaklı endişeler, teşvik paketi gelişmeleri ve doların küresel çaptaki seyri kısa vadede ons altın üzerinde etkili olmaya devam edecektir görüşünde.
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        Haberler Ekonomi Altın fiyatları süratle çakılıyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın canlı fiyatları...