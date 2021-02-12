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    • Ekonomi
    • 12.02.2021 16:56
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    • 12.02.2021 16:56
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    12 Şubat Cuma BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,04 ile "" fonları oldu.12 Şubat Cuma en fazla kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    12 Şubat Cuma BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026004 0,06
    Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034179 0,04
    AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024342 0,04
    AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,076715 0,04
    AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064046 0,04
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010064 0,12
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010009 0,07
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010056 0,04
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,045772 1,55
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056952 1,24
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058001 1,10
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,098767 0,50
    Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035235 0,30
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,039431 0,66
    Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,107311 0,22
    Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033229 0,19
    Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF 0,042425 0,17
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011720 0,15
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048422 0,27
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068446 0,26
    Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027141 0,13
    MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021105 0,10
    VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029734 0,10
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,073972 0,05
    Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072270 0,05
    Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,065978 0,05
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073182 0,05
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023751 0,0

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050756 -0,25
    HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,047368 -0,25
    VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,096471 -0,20
    Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,071252 -0,19
    Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,138059 -0,18
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018557 -0,11
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021886 -0,04
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061864 -0,88
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,081589 -0,40
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,108962 -0,36
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,109522 -0,36
    Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037193 -0,24
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020450 -0,73
    Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,024507 -0,34
    Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027816 -0,30
    Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,022897 -0,28
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032237 -0,26
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026910 -0,17
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,014020 -0,09
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023038 -0,09
    Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,031282 -0,06
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028315 -0,04
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044865 -0,16
    Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,046323 -0,16
    VEM Altın Katılım EYF 0,046597 -0,15
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042869 -0,15
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043803 -0,15

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    Haberler Ekonomi 12 Şubat Cuma BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kazandıran BES fonları hangileri oldu?