12 Şubat Cuma BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026004
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034179
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024342
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,076715
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,064046
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010064
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010009
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010056
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045772
|1,55
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056952
|1,24
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058001
|1,10
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098767
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035235
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039431
|0,66
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,107311
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033229
|0,19
|Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF
|0,042425
|0,17
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,011720
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048422
|0,27
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068446
|0,26
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027141
|0,13
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021105
|0,10
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029734
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,073972
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072270
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,065978
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073182
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023751
|0,0
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050756
|-0,25
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,047368
|-0,25
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,096471
|-0,20
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,071252
|-0,19
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,138059
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018557
|-0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021886
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061864
|-0,88
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,081589
|-0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,108962
|-0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109522
|-0,36
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,037193
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020450
|-0,73
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,024507
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027816
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,022897
|-0,28
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032237
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026910
|-0,17
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014020
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023038
|-0,09
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,031282
|-0,06
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028315
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044865
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,046323
|-0,16
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046597
|-0,15
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042869
|-0,15
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043803
|-0,15