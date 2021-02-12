12 Şubat Cuma BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026004 0,06 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034179 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024342 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,076715 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064046 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010064 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010009 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010056 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,045772 1,55 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056952 1,24 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058001 1,10 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,098767 0,50 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035235 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,039431 0,66 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,107311 0,22 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033229 0,19 Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF 0,042425 0,17 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF 0,011720 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048422 0,27 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068446 0,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027141 0,13 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021105 0,10 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029734 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,073972 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,072270 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,065978 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073182 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023751 0,0

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: