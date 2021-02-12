Emeklilerin aylardır beklediği haber geldi! Son yapılan zamla beraber 1600 TL ödeme hesaba geçiyor. Ocak ayında memur ve emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren güzel bir haber daha geldi. Bankalar tarafından verilen promosyon ödemesine gelen zam oranı ile beraber 1600 TL varan ödemeler yapılacak. Emekli olanlar maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar ve seçtikleri bankalardan promosyon ödemesi hakkını elde edebiliyorlar. Üç yılda bir tekrar eden emekliye promosyon ödemeleri için seçilen bankaya göre o bankanın verdiği farklı miktarda ödemeler var. Bankalar yaptığı promosyon kampanyalarıyla emeklileri kendi bankalarına maaş müşterisi yapmaya çalışıyor.