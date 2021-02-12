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    • Ekonomi
    • 12.02.2021 16:30
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    • 12.02.2021 16:30
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    Emeklilerin aylardır beklediği haber geldi! Son yapılan zamla beraber 1600 TL ödeme hesaba geçiyor

    Son yapılan zamla beraber 1600 TL ödeme hesaba geçiyor. Bankalar arasında çoğalan rekabetin ardından şayet emekli ücret alıcısı olmak için vatandaşlar bankalara 3 senelik taahhütname verirse bu ödemeden anlık olarak yararlanabilecekler. Bankalar tarafından promosyon ödemeleri emekli vatandaşların ay içerisinde aldıkları ücretlere göre değişiyor. Emekli promosyonu ilk kez 2017'de uygulanmaya başladı. Üç yıl aynı bankada kalma taahhütü veren emeklilere bankalar belli meblağlarda promosyon ödüyor. Örneğin 1 Mart 2018'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2021'de ikinci promosyona hak kazanıyorlar.

    Son yapılan zamla beraber 1600 TL ödeme hesaba geçiyor

    Emeklilerin aylardır beklediği haber geldi! Son yapılan zamla beraber 1600 TL ödeme hesaba geçiyor. Ocak ayında memur ve emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren güzel bir haber daha geldi. Bankalar tarafından verilen promosyon ödemesine gelen zam oranı ile beraber 1600 TL varan ödemeler yapılacak. Emekli olanlar maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar ve seçtikleri bankalardan promosyon ödemesi hakkını elde edebiliyorlar. Üç yılda bir tekrar eden emekliye promosyon ödemeleri için seçilen bankaya göre o bankanın verdiği farklı miktarda ödemeler var. Bankalar yaptığı promosyon kampanyalarıyla emeklileri kendi bankalarına maaş müşterisi yapmaya çalışıyor.

    Bankalar ne kadar promosyon ödemesi verecek?

    Bankaların promosyon ödeme miktarı aralarında artan rekabet oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Emekli vatandaşların bu süreçlerde taahhüt vermeden önce hangi bankanın hizmetlerinin daha uygun olduğunu ve ne kadar promosyon ödemesi verdiğini araştırarak taahhütname vermesi gerekir. Tüm bankalar emekli maaşlarına göre verdikleri promosyon ödemelerini sizler için derledik.

    TEB kapsamında verilecek promosyon ödemesi 1000, 1300, 1600 TL.

    AKBANK kapsamında verilecek promosyon ödemesi 850, 1.050, 1.250 TL

    VAKIFBANK kapsamında verilecek promosyon ödemesi 500, 625, 750 TL.

    YAPI KREDİ kapsamında verilecek promosyon ödemesi 1.000, 1.250, 1.500 TL.

    HALKBANK kapsamında verilecek promosyon ödemesi 500, 625, 750 TL

        ZİRAAT BANKASI kapsamında verilecek promosyon ödemesi 500, 625, 750 TL.

        DENİZBANK kapsamında verilecek promosyon ödemesi 675, 850, 1.000 TL.

        FİBABANK kapsamında verilecek promosyon ödemesi 500, 625, 750 TL.

        GARANTİ BBVA kapsamında verilecek promosyon ödemesi 800, 1.000, 1.200 TL.

        ING kapsamında verilecek promosyon ödemesi 500, 625, 750 TL.

        İŞ BANKASI kapsamında verilecek promosyon ödemesi 750, 875, 1.000 TL.

        QNB FİNANSBANK kapsamında verilecek promosyon ödemesi 1.000, 1.300, 1.600 TL.

        ŞEKERBANK kapsamında verilecek promosyon ödemesi 650, 800, 1.000 TL

        3 Yıl Beklemeden Banka Değiştiren Emeklilerin Promosyonları Geri Ödeniyor Mu?

        Bir emekli vatandaş eğer 3 yıl dolmadan banka değişikliği yaparsa eski bankasında kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını ise iade ediyor.

        Emeklilik başvurusu yapılırken maaş için banka seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken bankaların promosyon tutarlarına bakarak seçim yapılabilir.

            Yeni Emekliler Ne Yapacak?

            Emeklilik başvurusu yapılırken maaş için banka seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken bankaların promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Emeklilik maaşınız bağlanır bağlanmaz da banka taahhüdünüzü verip ödemeyi hemen alabilirsiniz. Ancak bankaların ayrıcalıklarını, sunudukları imkanları ve hizmetleri detaylı bir şekilde araştırmanız gerekiyor.
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            Haberler Ekonomi Emeklilerin aylardır beklediği haber geldi! Son yapılan zamla beraber 1600 TL ödeme hesaba geçiyor