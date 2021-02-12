Emeklilerin aylardır beklediği haber geldi! Son yapılan zamla beraber 1600 TL ödeme hesaba geçiyor. Ocak ayında memur ve emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren güzel bir haber daha geldi. Bankalar tarafından verilen promosyon ödemesine gelen zam oranı ile beraber 1600 TL varan ödemeler yapılacak. Emekli olanlar maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar ve seçtikleri bankalardan promosyon ödemesi hakkını elde edebiliyorlar. Üç yılda bir tekrar eden emekliye promosyon ödemeleri için seçilen bankaya göre o bankanın verdiği farklı miktarda ödemeler var. Bankalar yaptığı promosyon kampanyalarıyla emeklileri kendi bankalarına maaş müşterisi yapmaya çalışıyor.
Bankalar ne kadar promosyon ödemesi verecek?
Bankaların promosyon ödeme miktarı aralarında artan rekabet oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Emekli vatandaşların bu süreçlerde taahhüt vermeden önce hangi bankanın hizmetlerinin daha uygun olduğunu ve ne kadar promosyon ödemesi verdiğini araştırarak taahhütname vermesi gerekir. Tüm bankalar emekli maaşlarına göre verdikleri promosyon ödemelerini sizler için derledik.
TEB kapsamında verilecek promosyon ödemesi 1000, 1300, 1600 TL.
AKBANK kapsamında verilecek promosyon ödemesi 850, 1.050, 1.250 TL
VAKIFBANK kapsamında verilecek promosyon ödemesi 500, 625, 750 TL.
YAPI KREDİ kapsamında verilecek promosyon ödemesi 1.000, 1.250, 1.500 TL.
HALKBANK kapsamında verilecek promosyon ödemesi 500, 625, 750 TL