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    • Ekonomi
    • 11.02.2021 10:20
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    • 11.02.2021 10:23
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    ? Sicili bozuk ve hacizlik olanlar, ?

    Gündemde binlerce vatandaş ? sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Kredi Yasası’nın ne zaman çıkacağı da bu noktada en önemli konulardan biri oluyor. Peki bu yasanın çıkmasıyla birlikte Sicili bozuk ve hacizlik olanlar, ? Pandemi döneminde ekonomik olarak olumsuz etkilenen binlerce vatandaş çıkar yol arıyor ve kredi çekmek istiyor. Bankaların kara listesine girenler bu imkandan faydalanabiliyor mu? İşte sicil affı konusuna dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Sicil affı çıkacak mı?

    2021 yılının başlamasıyla birlikte kredi sici affı bekleyen vatandaşlar arama motorları üzerinden sıklıkla Sicil affı çıkacak mı? Sicili bozuk ve hacizlik olanlar, kara listeye girenler kredi alabilecek mi? sorularının yanıtlarını sorgular oldu. Kredi Sicil Affı Kanunu'ndan yararlanmak isteyen vatandaşların yasa yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içinde tüm kredi borçlarını yapılandırmalı. Üstü kırmızı çizgili olsa da bu sicil affı yasası çıktığında kredi çekebilecekler. İşte son gelişmeler...

    KREDİ SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKAR?

    Koronavirüsten dolayı birçok vatandaş bankaya olan borçlarını ödeyemedi ve zor durumda kaldı. Salgından dolayı işleri iyi gitmeyen ve bankadan çektiği kredileri ödeyemeyen kişiler Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkar araştırıyor. Yasa ilk olarak 2020 yılının Mart ayında gündeme gelmiş, ardından da geçtiğimiz aylarda meclis gündeminde konuşulmuştu. Ancak Kredi Sicil Affı'nın ne zaman çıkacağına dair henüz net bir cevap gelmedi. Çünkü hala kanun teklifi için mecliste tartışmalar devam ediyor. Kredi Sicil Affı Yasası meclisten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz işleme alınacaktır.

    KREDİ SİCİL AFFI ŞARTLARI NELERDİR?

    Henüz Kredi Sicil Affı kanun teklifi Resmi Gazete'de yayınlanmadı fakat binlerce vatandaş yayınlanmasını bekliyor. Diğer yandan bazı haber kaynakları Kredi Sicil Affı şartları neler sorusuna cevap vermeye başladı.

        KREDİ SİCİL AFFI NE DEMEK?

        Kredi Sicil Affı ne demek araştıranlara bu yasayla birlikte bankaların kara listesinde olan kişilerin tekrar kredi çekebileceğini belirtelim. Diğer bir ifade ile Kredi Sicil Affı Yasası bankadan kredi çekerek borçlarını ödeyemeyen kişilere son bir şans daha verilerek, aynı bankadan yapılandırma kredisi çekerek tüm borçlarını kapatmasıyla kara listeden çıkılması yöntemidir.

        Bu şekilde Kredi Sicil Affı Yasasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar rahat bir nefes alacak ve bozuk sicillerini tekrar düzeltebilecek. Kişinin aynı bankadan çektiği yapılandırma kredisi ile tüm borçlarının kapatması ve son çektiği krediyi düzenli bir şekilde ödemesi beklenecek.
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        Haberler Ekonomi Sicil affı çıkacak mı? Sicili bozuk ve hacizlik olanlar, kara listeye girenler kredi alabilecek mi?