2021 yılının başlamasıyla birlikte kredi sici affı bekleyen vatandaşlar arama motorları üzerinden sıklıkla Sicil affı çıkacak mı? Sicili bozuk ve hacizlik olanlar, kara listeye girenler kredi alabilecek mi? sorularının yanıtlarını sorgular oldu. Kredi Sicil Affı Kanunu'ndan yararlanmak isteyen vatandaşların yasa yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içinde tüm kredi borçlarını yapılandırmalı. Üstü kırmızı çizgili olsa da bu sicil affı yasası çıktığında kredi çekebilecekler. İşte son gelişmeler...
KREDİ SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKAR?
Koronavirüsten dolayı birçok vatandaş bankaya olan borçlarını ödeyemedi ve zor durumda kaldı. Salgından dolayı işleri iyi gitmeyen ve bankadan çektiği kredileri ödeyemeyen kişiler Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkar araştırıyor. Yasa ilk olarak 2020 yılının Mart ayında gündeme gelmiş, ardından da geçtiğimiz aylarda meclis gündeminde konuşulmuştu. Ancak Kredi Sicil Affı'nın ne zaman çıkacağına dair henüz net bir cevap gelmedi. Çünkü hala kanun teklifi için mecliste tartışmalar devam ediyor. Kredi Sicil Affı Yasası meclisten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz işleme alınacaktır.
KREDİ SİCİL AFFI ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz Kredi Sicil Affı kanun teklifi Resmi Gazete'de yayınlanmadı fakat binlerce vatandaş yayınlanmasını bekliyor. Diğer yandan bazı haber kaynakları Kredi Sicil Affı şartları neler sorusuna cevap vermeye başladı.