Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2021 07:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 07:01
    ABONE OL

    Son dakika: Sebze meyve israf olmayacak: Pazarda elle ürün seçme devri kapanıyor

    Gelen son dakika haberine göre, Pazarlarda uygulanan elle ürün seçme devri kapanıyor. Yeni uygulama ile sebze meyve israf olmayacak. Ezilme riski yüksek ürünler ambalaja girecek, tezgâhta seçilemeyecek.

    Pazarda elle ürün seçme devri kapanıyor

    Gelen son dakika haberine göre, Pazarlarda uygulanan elle ürün seçme devri kapanıyor. Yeni uygulama ile sebze meyve israf olmayacak. Ezilme riski yüksek ürünler ambalaja girecek, tezgâhta seçilemeyecek.

    Küresel ısınma nedeniyle dünyada gıda sorunu boy göstermeye başlarken, meyve- sebzedeki zayiatın önüne geçmek için düğmeye basıldı. Tarladan reyona gelinceye kadar zayiat oranı yüzde 25'lere kadar ulaşan meyve-sebze için yeni düzenleme geliyor.

    Ticaret Bakanlığı tarafından bu ürünlerin ambalaj, depo ve taşınmasına yönelik yeni taslak hazırlandı. Buna göre, ezilme riski yüksek çilek, üzüm, şeftali, kayısı gibi ürünler market, pazar ve manavlarda açıkta satılamayacak, seçmece yapılamayacak.

        27 ÜRÜNE SOĞUK ZİNCİR
        Ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nektarin, çarkıfelek meyvesi, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, cennet elması (Trabzon hurması), üzüm, vişne, yeni dünya ve zerdali olmak üzere 27 kalem ürün soğuk zincire tabi olacak ve seçmece yapılamayacak.

        Söz konusu ürünlerin, üretim yerinden itibaren soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve bu sıcaklığın nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda muhafaza edilmesi şartı aranacak. 60x80, 80x120 veya 100x120 ebatlardaki kaplara konularak satışa sunulacak ürünlerin ezilme ve bozulmasının da önüne geçilecek.

        AÇIKTA TURUNÇGİL SATIŞI
        Hazırlanan taslak metniyle yıl boyu ve mevsime göre açık alanda satılabilecek ürünler de belirlendi. Ağırlıklı kabuklu olan, ezilme, çürüme ve zayiat oranı düşük olan ürünlerin market reyonlarında, pazar ve manavlarda açık alanda satışına devam edilecek.

            Taslağa göre, yıl boyunca açık alanlarda satılabilecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, üvez, yer elması, kabuklu yeşil fındık ve zencefil olarak belirlendi.

            Kasım, aralık, ocak, şubat ve mart aylarında yoğun olarak tüketilen turunçgiller de market, pazar ve manavlarda açık olarak satılabilecek. Bu ürünlerin listesi ise şöyle sıralandı: Greyfurt, limon, mandalina nar, portakal ve turunç.

            ÜRÜNLER ÇÖP OLUYOR
            Yeni             taslak metnine ilişkin yapılan düzenleme görüşleri alınmak üzere hallere gönderildi. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, bu uygulamayla birlikte ortalama yüzde 25 olan zayiat oranlarının önüne geçileceğini söyledi.

                Tavşan, "Çilek, kiraz, şeftali hassas ürünlerdir. Vatandaş seçmece yaparken fark etmeden zarar veriyor. Toplam hasılatın yüzde 25'ine varan oranlar da çöp oluyor" dedi.

                MARKALAŞMA İÇİN ÖNEMLİ
                Tüketicinin                 çürük ürün almasının da önüne geçileceğini belirten Tavşan, "Tüketici hakkı saklı kalmak kaydıyla zamanla seç-alın kaldırılması gerekiyor" dedi. Bunun markalaşma yönünde de bir adım olduğuna dikkat çeken Tavşan, "Bir sonraki aşamada tasnif, boylama, standartlaşma ve markalaşma doğacak. Bu markalaşma açısından önemli" ifadelerini kullandı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi Son dakika: Sebze meyve israf olmayacak: Pazarda elle ürün seçme devri kapanıyor