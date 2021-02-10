Son dakika: Sebze meyve israf olmayacak: Pazarda elle ürün seçme devri kapanıyor

Gelen son dakika haberine göre, Pazarlarda uygulanan elle ürün seçme devri kapanıyor. Yeni uygulama ile sebze meyve israf olmayacak. Ezilme riski yüksek ürünler ambalaja girecek, tezgâhta seçilemeyecek.
Küresel ısınma nedeniyle dünyada gıda sorunu boy göstermeye başlarken, meyve- sebzedeki zayiatın önüne geçmek için düğmeye basıldı. Tarladan reyona gelinceye kadar zayiat oranı yüzde 25'lere kadar ulaşan meyve-sebze için yeni düzenleme geliyor.
Ticaret Bakanlığı tarafından bu ürünlerin ambalaj, depo ve taşınmasına yönelik yeni taslak hazırlandı. Buna göre, ezilme riski yüksek çilek, üzüm, şeftali, kayısı gibi ürünler market, pazar ve manavlarda açıkta satılamayacak, seçmece yapılamayacak.