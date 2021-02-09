Biner lira ödemesi sürüyor! Destek olanağı için henüz geç değil! İşte başvuru şartları...

Pandemi sosyal destek yardımı ya da bilinen adıyla 1000 lira ödeme başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs süreciyle birlikte ekonomik anlamda pek çok tedbir için adımlar atıldı. Çoğu destek için başvurular ise devam ediyor. Bugüne kadar milyonlarca haneye biner lira ödeme yapıldı. 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından başvurular 3. fazda da e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmamış olanlar için aranan koşulları takvim.com.tr'de olarak detaylı bir şekilde paylaştık. Sosyal yardım ödemelerine başvuru yapma bilgilerini haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde derledik.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

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