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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 00:04
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    • 10.02.2021 00:04
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    Biner lira ödemesi sürüyor! Destek olanağı için henüz geç değil! İşte başvuru şartları...

    Biner lira ödemesi sürüyor! Destek olanağı için henüz geç değil! Başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Salgınla birlikte vatandaşlara destek ödemesi yapılıyor. Ancak ödemeyi alabilmek için koşulların uygun olması gerekiyor. Vatandaşa destek amacıyla kapsama alınan bin lira pandemi destek ödemesi başvuruları halen devam ediyor. Henüz başvuru yapmamış olanların ise aklında yer alan bazı sorular var. Bu soruların en başında başvuru koşulları yer almaktadır. Başvurusu olumlu bulunan milyonlarca hanenin ödemeleri hesaplarına yatırıldı. için başvurular e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılmakta.

    Biner lira ödemesi sürüyor! İşte başvuru şartları...

    Pandemi sosyal destek yardımı ya da bilinen adıyla 1000 lira ödeme başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs süreciyle birlikte ekonomik anlamda pek çok tedbir için adımlar atıldı. Çoğu destek için başvurular ise devam ediyor. Bugüne kadar milyonlarca haneye biner lira ödeme yapıldı. 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından başvurular 3. fazda da e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmamış olanlar için aranan koşulları takvim.com.tr'de olarak detaylı bir şekilde paylaştık. Sosyal yardım ödemelerine başvuru yapma bilgilerini haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde derledik.

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

    Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.

    BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

        1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

        1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.

        KİMLER BAŞVURAMAZ?

        Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.

            BAŞVURUDA NEYE BAKILIYOR?

            'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'

            KİMLER BAŞVURACAK?

            Düzenli geliri olmayanlar, yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.

            KİMLER ALAMAYACAK?

            Kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten yararlananlar.
                Haberler Ekonomi Biner lira ödemesi sürüyor! Destek olanağı için henüz geç değil! İşte başvuru şartları...