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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 12:41
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    • 09.02.2021 12:41
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    Marketlerde flaş değişiklik! Son dakika kararını açıkladılar! ve kapanacak mı?

    kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle marketler yeni önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda bazı marketlerde aktüel ürünlerin düzeni değişti. kısa süre önce düzenlemeye giderek, Cuma günü satışa sunulan aktüel ürünleri Çarşamba günleri satışa sunmaya başlamıştı. Ancak market tarafından yeni bir karar alındı ve aktüel ürünleri eskiden olduğu gibi cuma günleri satışa sunacağını duyurdu. ise aktüel ürünlerinde değişiklik yapmadı. İşte marketlerin düzenlemeleri hakkında son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    Marketlerden flaş değişiklik! BİM ve ŞOK kapanacak mı?

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla bazı marketlerde aktüel ürünlerin düzeni değişti. BİM normalde cuma satışa sunulan ürünleri çarşamba satışa sunmaya başlamıştı. Ancak market tarafından yeni karar alındı. BİM yine eskiden olduğu gibi aktüel ürünlerini cuma günleri satışa sunmaya başladı. ŞOK ise henüz cuma gününe satışa sunduğu aktüel ürünlerinde değişiklik yapmadı. Marketler sürekli düzenlemelere gitmeye devam ediyor.

    BİM'DEN SON DAKİKA AKTÜEL KARARI!

    BİM normalde cuma satışa sunulan ürünleri çarşamba satışa sunmaya başlamıştı. Ancak market tarafından yeni karar alındı. BİM yine eskiden olduğu gibi aktüel ürünlerini cuma günleri satışa sunacak.

    BİM'in internet sitesinde "Değerli Müşterilerimiz, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlık hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar ÇARŞAMBA günleri satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜN SATIŞ GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

    Hafta sonu indirimli ürünler satışına devam eden şok marketler zinciri hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmasından dolayı ürünlerini artık Cuma günleri satışa sunma kararı aldı.

        HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

        Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

        HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor.

        GENELGE 'MARKET' AÇIKLAMASI

        İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede marketler ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

        "Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

            Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)

            Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

            Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

            İlk uygulama olarak 1 Aralık Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.".
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            Haberler Ekonomi Marketlerde flaş değişiklik! Son dakika kararını açıkladılar! BİM ve ŞOK kapanacak mı?