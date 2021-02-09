Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla bazı marketlerde aktüel ürünlerin düzeni değişti. BİM normalde cuma satışa sunulan ürünleri çarşamba satışa sunmaya başlamıştı. Ancak market tarafından yeni karar alındı. BİM yine eskiden olduğu gibi aktüel ürünlerini cuma günleri satışa sunmaya başladı. ŞOK ise henüz cuma gününe satışa sunduğu aktüel ürünlerinde değişiklik yapmadı. Marketler sürekli düzenlemelere gitmeye devam ediyor.
BİM'DEN SON DAKİKA AKTÜEL KARARI!
BİM normalde cuma satışa sunulan ürünleri çarşamba satışa sunmaya başlamıştı. Ancak market tarafından yeni karar alındı. BİM yine eskiden olduğu gibi aktüel ürünlerini cuma günleri satışa sunacak.
BİM'in internet sitesinde "Değerli Müşterilerimiz, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlık hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar ÇARŞAMBA günleri satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verilmişti.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜN SATIŞ GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Hafta sonu indirimli ürünler satışına devam eden şok marketler zinciri hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmasından dolayı ürünlerini artık Cuma günleri satışa sunma kararı aldı.