Milyonları ilgilendiriyor! Bunları yapın erken emekli olun! Erken emeklilik için 7 formül!

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor. Ancak yine yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından da bazı avantajlar sunuyor.