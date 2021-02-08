Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı bir şekilde çalışan ve kanunda belirtilen prim gün sayısı ile hizmet yılını dolduran bazı vatandaşlar yaşı bekledikleri için emekli olamıyor. Peki hükümetten EYT açıklaması geldi mi? Erken emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa çıktı mı? 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları vatandaşlar tarafından istense de böyle bir durumun gerçekleşmesine ilişkin açıklama yapılmadı. İşte EYT hakkında merak edilenler...
EYT'liyim 1991 SSK başlangıcı şuan 7500 günüm var çalışıyorum tip2 şeker hastalığı var. Ayrıca astım hastasıyım nasıl emekli olabilirim. Yaş 46 ve 52 yaşı beklemek zorunda kaldım. Abdurrahman Ulutürk
Hiçbir çalışma yapılmaz ise gün geçtikçe EYT'lilerin sayıları daha da artacaktır. Sigortalılık başlangıcınız 23 Mayıs 1991'den önce ise 52 yaş 5525 prim günü, sonra ise 53 yaş 5600 prim günü şartlarına tabisiniz. Prim gününüzü tamamlamış belirtmiş olduğunuz gibi yaş şartınızı bekliyorsunuz. Genel olarak Tip1 diyabet hastalarına %30- %40 arası rapor verilmektedir. Tip2 diyabet hastalarına ise %20 oranında rapor çıkarılmaktadır. Erken emeklilik için en az %40 raporunuzun olması gerekmektedir. Tabi astım hastalığınızın ilerleme seviyelerine göre raporunuzda artış olabilir. Heyet hastanesine müracaat etmeniz faydanıza olacaktır. %40 oranında bir rapor almanız size emeklilik kapısını açabilir.
EYT'lilere hiç bir olanak yok mu sigortalı çalıştıkça biz hep zarardayız bize bu yasa çıkmayacak sanırım sigorta başlangıcım 1993 ve emeklilik 50 yaşında görünüyor. Sabile Garip
Geçen sene Cumhurbaşkanımızın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son "araştırma" talimatından sonra ne yazık ki bütçeye yükü sebep gösterilerek bu konu bir kez daha rafa kaldırıldı. Yıllardır yazdım çizdim farklı mecralarda anlatmaya gayret ettim; mevcut hükümet değil kim gelirse gelsin bu kanunu çıkaracak gücü olmayacaktır. Sigortalılık başlangıcınıza istinaden 50 yaş 5675 prim günü şartlarına tabisiniz.