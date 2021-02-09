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    sigortalarında ortalama zam oranı enflasyonun 3 katına çıktı

    'de sayısı 5 milyonu aşan sigortalısı var. Sigortacılık sektörünün sağlık tarafında 2021 için yaptığı zam neredeyse enflasyonun 3 katı. Ortalama rakam yüzde 33’e kadar çıkmış durumda. Ocak’tan Ocak’a bakıldığı zaman ise bu oran yüzde 55’e kadar çıkıyor. Bunlar ortalama rakamlar. Bazı firmaların yüzde 100’lere varan oranda artırdığı, yani poliçeleri 2 katına kadar çıkardıkları örnekler de var.

    Sigortamız arttı

    'de sayısı 5 milyonu aşan sigortalısı var. Sigortacılık sektörünün sağlık tarafında 2021 için yaptığı zam neredeyse enflasyonun 3 katı. Ortalama rakam yüzde 33'e kadar çıkmış durumda.

    Ocak'tan Ocak'a bakıldığı zaman ise bu oran yüzde 55'e kadar çıkıyor. Bunlar ortalama rakamlar. Bazı firmaların yüzde 100'lere varan oranda artırdığı, yani poliçeleri 2 katına kadar çıkardıkları örnekler de var.


    Sigorta sektöründeki üst düzey yetkililer durumu 'sağlık enflasyonuna' bağlıyor ve "Yüzde 27'lik bir medikal enflasyon var. Bu da resmi rakam. Bazı alanlarda yüzde 50-100'e yakın zamlar var" diyor. hastanelerin tespit ettikleri medikal enflasyon ise yüzde 30'a kadar çıkıyor.

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    Haberler Ekonomi Sağlık sigortalarında ortalama zam oranı enflasyonun 3 katına çıktı