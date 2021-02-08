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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 22:20
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    • 08.02.2021 22:20
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    0-6 yaş arasında değişiklik gösteriyor... Maaşlara ek olarak ödeniyor! Evli ve çocuklu çalışanlara para yardımı!

    2021 yılında Ocak ayında memurların maaşları zamlanmıştı. Maaş zamlarıyla birlikte memurlara ödenen ücretleri de artırılmıştı. Evli ve çocuklu memurlara ek ödemeler yapılıyor. Yapılan ödemeler medeni durum, çocuk sayısı ve çocuk yaşlarına göre değişiklik gösteriyor. Eş için uygulanan 2134 olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı 01.01.2020-31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere 2273 belirlendi. Peki evli çocuklu memurlara aile yardımı nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    0-6 yaş arasında değişiklik gösteriyor... Maaşlara ek olarak ödeniyor! Evli ve çocuklu çalışanlara para yardımı!

    Evli ve çocuklu memurlara her yıl aile yardımları veriliyor. 2021 Ocak ayında memur maaşları zamlanmış ve bununla birlikte eşi veya çocuğu olan memurlara da aile yardımı da zamlanmıştı. Memurların, sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşinden ve çocuklarından dolayı maaşlarına ek her ay aile yardımı ödeniyor. Bu ödemelerden her yıl milyonlarca kişi faydalanıyor ve maaşlara ek ödeme yapılıyor. Peki 2021 yılında aile yardımı ne kadar?

    KİMLER FAYDALANABİLİR?

    - Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,

    - Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,

    - Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,

    - Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.

    KİMLER AİLE YARDIMI ALAMAZ?

    1) Evlenen çocuklar ve çalışan veya emekli maaşı alan eş için,

    2) 25 yaşını dolduran çocuklar için, (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışama derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

    3) Kendi hesabına ticaret yapan/gerçek-tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı çalışan çocuklar için, (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

    4) Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için ödenmez.

        2021 AİLE YARDIMI NE KADAR?

        SGK kaydı olmayan, çalışmayan eşi olan bir devlet memurunun maaşında, Aile Yardımı adı altında 2021 yılında 376,83 TL ilave bulunuyor.

        DÖNEMİ TUTAR
        01.01.2021– 30.06.2021 357,75 TL

        2021 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

        Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı da memurlara ödenen maaş kalemlerinden birisi. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük yada büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

        DÖNEMİ TUTAR
        01.01.2021–30.06.2021 71,55 TL

        72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 82,89 TL ödeniyor.

        72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 41,45 TL ödeniyor.

        En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 124,34 TL ödeniyor.

        En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 62,17 TL ödeniyor.
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        Haberler Ekonomi 0-6 yaş arasında değişiklik gösteriyor... Maaşlara ek olarak ödeniyor! Evli ve çocuklu çalışanlara para yardımı!