0-6 yaş arasında değişiklik gösteriyor... Maaşlara ek olarak ödeniyor! Evli ve çocuklu çalışanlara para yardımı!

Evli ve çocuklu memurlara her yıl aile yardımları veriliyor. 2021 Ocak ayında memur maaşları zamlanmış ve bununla birlikte eşi veya çocuğu olan memurlara da aile yardımı da zamlanmıştı. Memurların, sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşinden ve çocuklarından dolayı maaşlarına ek her ay aile yardımı ödeniyor. Bu ödemelerden her yıl milyonlarca kişi faydalanıyor ve maaşlara ek ödeme yapılıyor. Peki 2021 yılında aile yardımı ne kadar?
KİMLER FAYDALANABİLİR?
- Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,
- Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,
- Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,
- Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.
KİMLER AİLE YARDIMI ALAMAZ?
1) Evlenen çocuklar ve çalışan veya emekli maaşı alan eş için,
2) 25 yaşını dolduran çocuklar için, (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışama derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)
3) Kendi hesabına ticaret yapan/gerçek-tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı çalışan çocuklar için, (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),
4) Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için ödenmez.