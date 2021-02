0-6 yaş arasında değişiklik gösteriyor... Maaşlara ek olarak ödeniyor! Evli ve çocuklu çalışanlara para yardımı!

Evli ve çocuklu memurlara her yıl aile yardımları veriliyor. 2021 Ocak ayında memur maaşları zamlanmış ve bununla birlikte eşi veya çocuğu olan memurlara da aile yardımı da zamlanmıştı. Memurların, sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşinden ve çocuklarından dolayı maaşlarına ek her ay aile yardımı ödeniyor. Bu ödemelerden her yıl milyonlarca kişi faydalanıyor ve maaşlara ek ödeme yapılıyor. Peki 2021 yılında aile yardımı ne kadar?