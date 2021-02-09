Merkez Bankası enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı için sahaya indi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal dün yardımcılarıyla birlikte iş dünyası ve esnafla bir araya geldi. Ağbal, 2023'te tek haneli rakamlara ulaşmak için enflasyonla topyekûn mücadele edilmesi gerektiği mesajını verdi.
TOPLUMSAL SAHİPLENME
Ağbal ve ekibinin ilk durağı Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası (TESK) oldu. Bu ziyaretin ardından da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelindi.
Merkez Bankası yönetimi TESK Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında ziyaret etti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023'te yüzde 5 düzeyinde oluşacak fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak" amacıyla TESK'in ziyaret edildiği belirtildi. Açıklamada, TESK yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyulduğu ifade edildi.