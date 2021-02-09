



TESK Başkanı Palandöken, "Merkez Bankası para politikalarında belirli bir ivmeyi kazandı. Güvenin sağlanması, vatandaşın Merkez Bankası'nın rakamlarının kalıcı olmasını düşündüğü bir ortam gelişti. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarında şimdilik yüzde 5-6 gerileme oldu. Bundan sonraki ekonomik tedbirlerle tahmin ediyorum ki piyasalarda bir rahatlama hissedilecek" dedi. Palandöken yüksek faizle ilgili sıkıntıları anlatırken, "Faizlerin aşağı çekilmesi tüm kesimleri rahatlatacaktır" mesajı verdi. Gıda enflasyonunun TÜFE üzerinde önemli bir risk oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Ağbal'ın da, "Enflasyonla mücadelede esnafın desteği bizim için önemli" dediği öğrenildi.



TOBB'A GÜÇLÜ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR MESAJI

Merkez Bankası, TOBB'la görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "TOBB yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü desteklerini görmekten büyük memnuniyet duyuldu" değerlendirmesinde bulundu. TOBB tarafından yapılan açıklamada ise, ziyarette ekonomideki gelişmeler ve piyasalardaki durumun değerlendirildiği belirtilerek, "Kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik özel sektörün desteğini ve bu kapsamda istişare mekanizmalarının kurulmasının önemini paylaştık" denildi.