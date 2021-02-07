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    • 07.02.2021 17:01
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    9 Şubat Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 'ne özel indirimler!

    aktüel 9 Şubat kataloğu yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM aktüel bu hafta temasıyla dikkat çekiyor. Özellikle BİM de güzellik ürünlerinde ve kişisel bakım ürünlerinde büyük fırsatlar var. İşte BİM 9 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu....

    takvim.com.tr
    BİM 9 Şubat Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

    BİM aktüel 9 Şubat kataloğu oldukça dikkat çekiyor. Salı sabah satışa çıkacak olan ürünleri şimdiden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. Sevgililer Günü temalı pijama takımları, çoraplar, parfümler daha pek çok alternatif sizleri bekliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında BİM marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 ŞUBAT

    Saç Aksesuarları
    Bardak Mum

    Jakarlı Kadın Atlet: 8.95

    Aynalı Metal Takı Askısı: 39,90 TL

    Yeşim Taşlı Yüz Masaj Aleti: 15,90 TL

    Kalp Tema Desenli Pijama Takımı: 59, 90 TL

    Peluş Kalp Çanta: 11,90 TL

    Kadın- Erkek Parfüm Çeşitleri: 19,90 TL

    Likit Mat Ruj: 17,90

    Neutrogena Yağsız Nemlendirici: 16,90 TL

    Peluş Kapl Yastık: 11,90 TL

    Kalp Kutulu Yumuşak Şeker: 7,95 TL

    Organik Diş Macunu: 12,90 TL

    Ağız Bakım Suyu: 11,90 TL
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    Haberler Ekonomi BİM 9 Şubat Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Sevgililer Günü'ne özel indirimler!