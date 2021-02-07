BİM aktüel 9 Şubat kataloğu oldukça dikkat çekiyor. Salı sabah satışa çıkacak olan ürünleri şimdiden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. Sevgililer Günü temalı pijama takımları, çoraplar, parfümler daha pek çok alternatif sizleri bekliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında BİM marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 ŞUBAT

Saç Aksesuarları

Bardak Mum

Jakarlı Kadın Atlet: 8.95

Aynalı Metal Takı Askısı: 39,90 TL

Yeşim Taşlı Yüz Masaj Aleti: 15,90 TL

Kalp Tema Desenli Pijama Takımı: 59, 90 TL

Peluş Kalp Çanta: 11,90 TL

Kadın- Erkek Parfüm Çeşitleri: 19,90 TL

Likit Mat Ruj: 17,90

Neutrogena Yağsız Nemlendirici: 16,90 TL

Peluş Kapl Yastık: 11,90 TL

Kalp Kutulu Yumuşak Şeker: 7,95 TL

Organik Diş Macunu: 12,90 TL