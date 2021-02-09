Gelen kurumsal alımlarla hızla yükselen Bitcoin 48,049 dolarlık tarihi yüksek düzeye tırmanırken, ikinci sıradaki Ether de, son 24 saatlik sürede yüzde 8.0'den çok artışla 1,800 dolarlık rekor düzeyi gördü.
Bitcoin'deki son tırmanışı, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklaması oldu.
Bitcoin'i yüzde 25'ten çok artışla yeni rekor düzeylere taşıyan bu büyük alım, kripto para piyasalarının ikinci en yüksek hacmine sahip Ether'in haftalık artışı yüzde 18.5'e ulaşırken, birimin yıllık bazda artışı da yüzde 684'ü buldu.