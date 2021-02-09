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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 17:03
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    • 09.02.2021 17:04
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    Kripto para çılgınlığı! 48,000 1,800 doları gördü!

    Haftanın ikinci işlem gününde kripto para piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Elektrikli araç üreticisi 'nın topam 1.5 dolarlık aldığını açıklamasının ardından Bitcoin 48.000 dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İkinci sıradaki de, son 24 saatlik sürede yüzde 8.0'den çok artışla 1,800 dolarlık rekor düzeyi gördü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    Bitcoin ve Ether'de rekor yükseliş!

    Gelen kurumsal alımlarla hızla yükselen Bitcoin 48,049 dolarlık tarihi yüksek düzeye tırmanırken, ikinci sıradaki Ether de, son 24 saatlik sürede yüzde 8.0'den çok artışla 1,800 dolarlık rekor düzeyi gördü.


    Bitcoin'deki son tırmanışı, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklaması oldu.


    Bitcoin'i yüzde 25'ten çok artışla yeni rekor düzeylere taşıyan bu büyük alım, kripto para piyasalarının ikinci en yüksek hacmine sahip Ether'in haftalık artışı yüzde 18.5'e ulaşırken, birimin yıllık bazda artışı da yüzde 684'ü buldu.
        Haberler Ekonomi Kripto para çılgınlığı! Bitcoin 48,000 Ether 1,800 doları gördü!