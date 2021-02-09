Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor ve bu bağlamda vatandaşlar piyasalardaki son gelişmeleri öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,0680 liradan, avro 8,5450 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0900 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5340 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?

STERLİN

ALIŞ(TL) 9,7616

SATIŞ(TL) 9,7698