Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.02.2021 17:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2021 17:37
    ABONE OL

    , ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar ve euro günü nasıl kapattı? 9 Şubat canlı döviz kurları

    , ve sterlin kurundaki son gelişmeleri ve fiyatları merak edenler akşam saatleriyle birlikte araştırmalarını sıklaştırdı. Dün 7,0290 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7,0775'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar ve euro günü nasıl kapattı? İşte 9 Şubat canlı döviz kurları

    Dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu?

    Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor ve bu bağlamda vatandaşlar piyasalardaki son gelişmeleri öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,0680 liradan, avro 8,5450 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0900 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5340 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

    DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?

    STERLİN
    ALIŞ(TL) 9,7616
    SATIŞ(TL) 9,7698

    ALTININ KİLOGRAMI 420 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 420 bin 300 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 416 bin 650 lirayı, en yüksek ise 422 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 420 bin 300 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 387 milyon 449 bin 263,69 lira, işlem miktarı ise 925,10 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 407 milyon 374 bin 260,79 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI KARIŞIK BİR SEYİRLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 azalışla 410,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 14.040 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 azalışla 6.518 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 değer kaybıyla 8.186 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 5.697 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 artarak 23.440 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,17 artışla 1,2072 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, küresel piyasalara paralel dünkü yükselişlerin ardından bugün Avrupa borsalarının sakin bir seyir izlediğini bildirdi.

        Bugün açıklanan verilere göre Almanya'nın 2020 yılı ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik krizin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 9,3 düşerek 1 trilyon 204,7 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 7,1 azalışla 1 trilyon 25,6 milyar avro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 179,1 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

        ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ YÜKSELDİ

        Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızının gerilemesi ve ABD'de hayata geçirilmesi beklenen ekonomik destek paketine yönelik iyimserlikle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa borsalarındaki yükselişler bugün Asya borsalarına da taşındı.

        Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 artarak 3.603 puan oldu.

        Japonya'da açıklanan şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi Nikkei 225 endeksinde hızlı yükselişleri beraberinde getirdi. Dün 30 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gören endeks, bugün de yüzde 0,4 artışla 29.506 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kaybederek 104,8 seviyelerine geriledi.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 yükselişle 51.717 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 primle 29.404 puanda ve negatif ayrışmaya devam eden Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 3.085 puanda seyrediyor.

            EMTİA PİYASALARI

            Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın ilk gününde 60 doları aştıktan sonra, ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla 61.18 dolara kadar yükseldi.

            ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin Kongre'den geçmesi durumunda, ABD'de halen "derin bir çukurda" diye nitelendirdiği istihdam piyasasının toparlanacağını ve 2022 yılında tam istihdama dönüleceğini vurguladı.

            Altın fiyatları da, birçok ülkede uygulanan büyük hacimli yardımlarla piyasaya büyük miktarlarda para sürülecek olmasının körüklediği enflasyon beklentileriyle, 1840 doların üzerine yükseldi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.76 artışla 61.12 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.64 artışla 58.47 dolar,

            - altın yüzde 0.55 artışla 1,840.04 dolar,

            - gümüş yüzde 0.30 artışla 27.42 dolar,

            - bakır yüzde 1.13 artışla 8,073.50 dolar,

            - platin yüzde 1.85 artışla 1,183.96 dolar,

            - paladyum yüzde 0.50 artışla 2,351.13 dolar düzeyindeydi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar ve euro günü nasıl kapattı? 9 Şubat canlı döviz kurları