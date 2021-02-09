Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor ve bu bağlamda vatandaşlar piyasalardaki son gelişmeleri öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,0680 liradan, avro 8,5450 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0900 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5340 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?
STERLİN
ALIŞ(TL) 9,7616
SATIŞ(TL) 9,7698
ALTININ KİLOGRAMI 420 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 420 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 416 bin 650 lirayı, en yüksek ise 422 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 420 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 387 milyon 449 bin 263,69 lira, işlem miktarı ise 925,10 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 407 milyon 374 bin 260,79 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK BİR SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 azalışla 410,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 14.040 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 azalışla 6.518 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 değer kaybıyla 8.186 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 5.697 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 artarak 23.440 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,17 artışla 1,2072 seviyesinden işlem görüyor.