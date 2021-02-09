Özel sağlık sigortalarına fahiş zam! Neredeyse enflasyonun üç katı... Vatandaş isyan etti

Sağlık sigortalarına 2021'de gelen zam vatandaşın tepkisini çekti. Şirketlerin bir kısmı neredeyse enflasyonun üç katı zam yaptı. Sektörde artış oranı ortalama yüzde 33'e kadar çıktı. Son 1 yılda ise bu oran yüzde 55'i buldu. Bazı firmalar ise prim ödemelerini iki katına kadar çıkardı.
SAĞLIK ENFLASYONU
Sigorta sektöründeki üst düzey yetkililer, durumu sağlık enflasyonuna bağladı. Sağlık enflasyonunun yüzde 27'yi bulduğunu belirten yetkililer, "Bazı alanlarda yüzde 50-100'e yakın zam var. Bu nedenle fiyatlar arttı" değerlendirmesinde bulunuyor.
Özel hastaneler ise sigorta sektörünün aksine sağlık enflasyonunda oranın yüzde 17 olduğunu savunuyor. Özel sağlık sigortalarındaki fiyatların yükselmesi ile birlikte vatandaşın tamamlayıcı sağlık sigortalarına kaydığını belirten özel hastaneler, bazı alanlarda ise sağlık enflasyonunun yüzde 30'a kadar çıktığını kabul ediyor.