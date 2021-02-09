Özel sağlık sigortalarına fahiş zam! Neredeyse enflasyonun üç katı... Vatandaş isyan etti

Sağlık sigortalarına 2021'de gelen zam vatandaşın tepkisini çekti. Şirketlerin bir kısmı neredeyse enflasyonun üç katı zam yaptı. Sektörde artış oranı ortalama yüzde 33'e kadar çıktı. Son 1 yılda ise bu oran yüzde 55'i buldu. Bazı firmalar ise prim ödemelerini iki katına kadar çıkardı.