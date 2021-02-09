Kredi almak isteyenlere eşi görülmemiş fırsat! Faizsiz kredi almak isteyenler haberimize baksın!

Gelir durumunuzu ispatlayan belgeler,

Bankaların istemesi halinde ipotek tesisi için adınıza veya kefilin adına kayıtlı taşınmazlar,

Eğer teşvik Devlet destekli bir programa ait ise daha önce aynı programdan aynı başvuru konusu ile yararlanmamış olmak,

Kredi kayıt bürosunun kaydının tutmuş olduğu findeks hesaplamasına göre düşük notunuzun bulunmaması gerekmektedir.

Bilindiği üzere KKB (Kredi Kayıt Bürosu) ismi verilen kuruluş 9 bankanın birleşmesinden kurulmuştur. Bu kuruluş kişilerin bankalar nezrinde finansman kaynaklarına ulaşma durumunu kontrol altında tutar ve risk belirlemesi yapar. Bahsetmiş olduğunuz 9 bankalar tarafından sunulan kredilerden yararlanabilmek için KKB notlarının yüksek olması gereklidir. Bu bankalar faiz işletirken Faiz yerine kar oranı ile katılım bankaları sıfır faizli kredi kullandırmaktadır.