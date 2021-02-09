Kredi almak isteyenlere eşi görülmemiş fırsat! Faizsiz kredi almak isteyenler haberimize baksın!

Son zamanlarda faiz seviyelerinin ne kadar yüksek olduğu hepimiz tarafından biliniyor. Durumun böyle olmasıyla birlikte birçok vatandaş ihtiyacı olan nakit ihtiyacını faizlerin yüksek olması sebebiyle kullanamadığı biliniyor. Tüm bankalar faiz karşılığı para verirken bazı kuruluşlar var ki, çeşitli promosyon ve kampanyalar dahilinde faizsiz kredi verirler. Bu kuruluşların şartları ve kriterleri birbirlerine göre, başvuran kişiye göre ve amaca göre farklılıklar gösterebilir.
Hangi Bankalar Faizsiz Kredi Veriyor?
Ziraat Bankası; kredi kartı kullanıcıları bankanın göndereceği bildirim ile birlikte yılda 1 defa faizsiz kredi alabilmektedir. Miktar 500 TL ile 1000 TL arasında kişiye göre değişmektedir. Sadece kredi masrafı olarak 20 TL ücret tahsil edilmektedir.
Vakıfbank; Vakıfbank kredi kartı kullanan vatandaşlar bankanın atacağı bildirim ile birlikte yılda 2 defa faizsiz kredi kullanabilmektedir. Miktar 500 TL ile 1000 TL arasında değişmektedir. Sadece kredi masrafı olarak 20 TL ücret alınacaktır.