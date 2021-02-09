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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 09:32
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    • 09.02.2021 09:32
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    Kredi almak isteyenlere eşi görülmemiş fırsat! Faizsiz kredi almak isteyenler haberimize baksın!

    Son zamanlarda faiz seviyelerinin ne kadar yüksek olduğu hepimiz tarafından öğreniliyor. Gidişatın böyle olmasıyla beraber bir hayli vatandaş lüzumu olan nakit gereksinimini faizlerin yüksek olması nedeniyle kullanamadığı biliniyor. Fakat bu vaziyette dahi faiz bulunmadan kredi vermekte olan bazı seçenekler bulunuyor. Bu seçenekleri bazı kredi kartları sağlıyor ve alıcılarına senede birkaç kere faiz bulunmadan kredi sağlayabiliyor. Birçok banka kredi kartı kullanıcılarını artırmak maksadıyla benzeri kampanyalar yapmaktadır. Bu kampanyalardan kredi kartı sahipleri faydalanabilir. Kredinin alınabilmesi için ilk olarak bankadan bildirim gelmesi beklenmektedir.

    Faizsiz kredi almak isteyenler haberimize baksın!

    Son zamanlarda faiz seviyelerinin ne kadar yüksek olduğu hepimiz tarafından biliniyor. Durumun böyle olmasıyla birlikte birçok vatandaş ihtiyacı olan nakit ihtiyacını faizlerin yüksek olması sebebiyle kullanamadığı biliniyor. Tüm bankalar faiz karşılığı para verirken bazı kuruluşlar var ki, çeşitli promosyon ve kampanyalar dahilinde faizsiz kredi verirler. Bu kuruluşların şartları ve kriterleri birbirlerine göre, başvuran kişiye göre ve amaca göre farklılıklar gösterebilir.

    Hangi Bankalar Faizsiz Kredi Veriyor?

    Ziraat Bankası; kredi kartı kullanıcıları bankanın göndereceği bildirim ile birlikte yılda 1 defa faizsiz kredi alabilmektedir. Miktar 500 TL ile 1000 TL arasında kişiye göre değişmektedir. Sadece kredi masrafı olarak 20 TL ücret tahsil edilmektedir.

    Vakıfbank; Vakıfbank kredi kartı kullanan vatandaşlar bankanın atacağı bildirim ile birlikte yılda 2 defa faizsiz kredi kullanabilmektedir. Miktar 500 TL ile 1000 TL arasında değişmektedir. Sadece kredi masrafı olarak 20 TL ücret alınacaktır.

        Halkbank; kredi kartı kullanan vatandaşlar banka tarafından uygun görülen zaman dilimi içerisinde yılda 1-3 defa faizsiz kredi kullanabilmektedir. Miktar 1000 TL ile 2000 TL arasında değişmektedir. Sadece kredi masrafı olarak 40 TL ücret alınacaktır.

        Sıfır Faizli Kredi Şartları Nelerdir?

        Sıfır faizli kredi imkanı sunan bankaların kredi kullandırım usul ve esasları genelde aşağıdaki gibi olmaktadır.

        Hangi bankaya başvurursanız başvurun, programın gerekliliklerini taşımanız gerekir.

        Türk vatandaşı olmanız ve tarım için başvuruyor iseniz kırsal kesimde ikametiniz şarttır.

        Çekeceğiniz paranın geri ödemesini garanti altına alabilmek adına;

        Gelir durumunuzu ispatlayan belgeler,

        Bankaların istemesi halinde ipotek tesisi için adınıza veya kefilin adına kayıtlı taşınmazlar,

        Eğer teşvik Devlet destekli bir programa ait ise daha önce aynı programdan aynı başvuru konusu ile yararlanmamış olmak,

        Kredi kayıt bürosunun kaydının tutmuş olduğu findeks hesaplamasına göre düşük notunuzun bulunmaması gerekmektedir.

        Bilindiği üzere KKB (Kredi Kayıt Bürosu) ismi verilen kuruluş 9 bankanın birleşmesinden kurulmuştur. Bu kuruluş kişilerin bankalar nezrinde finansman kaynaklarına ulaşma durumunu kontrol altında tutar ve risk belirlemesi yapar. Bahsetmiş olduğunuz 9 bankalar tarafından sunulan kredilerden yararlanabilmek için KKB notlarının yüksek olması gereklidir. Bu bankalar faiz işletirken Faiz yerine kar oranı ile katılım bankaları sıfır faizli kredi kullandırmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Kredi almak isteyenlere eşi görülmemiş fırsat! Faizsiz kredi almak isteyenler haberimize baksın!