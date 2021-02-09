Döviz piyasasının yakından takip ettiği faiz kararı öncesi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan önemli açıklama gelmişti. Geçtiğimiz günlerde MB Şubat ayı faiz kararı öncesi açıklamalarda bulunan Ağbal, faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Bu açıklama sonrasında döviz piyasasında meydana gelen geri çekilme sonrası kurlarda önemli düşüşler yaşandı.
Son dakika döviz kurları verilerine göre 9 Şubat 2021 Salı günü dolar kuru 7,06 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,07 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,54 TL'den işleme alınıyor. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimlerinden olan İngiliz Sterlini ise bugün 9,74 TL'de bulunuyor.
9 ŞUBAT 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İngiliz Sterlini 9,76 TL
Amerikan Doları 7,08 TL
Euro 8,56 TL
İsviçre Frangı 7,90 TL
Japon Yeni 0,068 TL
Suudi Arabistan Riyali 1,89 TL
Norveç Kronu 0,85 TL
Danimarka Kronu 1,15 TL
Avustralya Doları 5,47 TL
Kanada Doları 5,56 TL
İsveç Kronu 0,84 TL
2021 YILINDA DOLAR KURUNDAKİ ZAYIF SEYİR GÜÇLENDİ
Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda sıkı para politikasına geçmesi ve 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' mesajlarının piyasalarda realize olmasıyla 2021 yılında dolar kurundaki zayıf seyir güçlendi.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal yabancı bir ajansa verdiği demeçte, "Faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor" dedi. Ağbal, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü riskler oluşması durumunda Merkez Bankası'nın piyasanın önüne geçecek adımlar atmaya hazır olduğunu ifade etti.