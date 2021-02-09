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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 09:58
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    • 09.02.2021 09:58
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    9 Şubat Salı dolar fiyatları kaç oldu? ...

    Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz mevduatların azalması ve TL’de güçlenme eğilimi, ekonomideki normalleşme adımlarının güçlenen ekonomiye dair beklentilerin artması şeklinde yorumlanıyor. Ağbalın açıklamalarının ardından döviz piyasasında meydana gelen geri çekilme sonrası kurlarda önemli düşüşler yaşandı. Peki, 9 Şubat oldu? Dolar fiyatları kaç oldu? ...

    takvim.com.tr
    Dolar kaç TL? 9 Şubat Salı dolar euro fiyatları kaç oldu?

    Döviz piyasasının yakından takip ettiği faiz kararı öncesi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan önemli açıklama gelmişti. Geçtiğimiz günlerde MB Şubat ayı faiz kararı öncesi açıklamalarda bulunan Ağbal, faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Bu açıklama sonrasında döviz piyasasında meydana gelen geri çekilme sonrası kurlarda önemli düşüşler yaşandı.

    Son dakika döviz kurları verilerine göre 9 Şubat 2021 Salı günü dolar kuru 7,06 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,07 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,54 TL'den işleme alınıyor. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimlerinden olan İngiliz Sterlini ise bugün 9,74 TL'de bulunuyor.

    9 ŞUBAT 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

    İngiliz Sterlini 9,76 TL
    Amerikan Doları 7,08 TL
    Euro 8,56 TL
    İsviçre Frangı 7,90 TL
    Japon Yeni 0,068 TL
    Suudi Arabistan Riyali 1,89 TL
    Norveç Kronu 0,85 TL
    Danimarka Kronu 1,15 TL
    Avustralya Doları 5,47 TL
    Kanada Doları 5,56 TL
    İsveç Kronu 0,84 TL

    2021 YILINDA DOLAR KURUNDAKİ ZAYIF SEYİR GÜÇLENDİ

    Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda sıkı para politikasına geçmesi ve 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' mesajlarının piyasalarda realize olmasıyla 2021 yılında dolar kurundaki zayıf seyir güçlendi.

    Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal yabancı bir ajansa verdiği demeçte, "Faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor" dedi. Ağbal, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü riskler oluşması durumunda Merkez Bankası'nın piyasanın önüne geçecek adımlar atmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Ağbal yüzde 5 enflasyon hedefinin yakalanması konusunda sabırlı olunacağının altını çizerken, bu seviye için 2023'ü işaret etti. Ağbal,'ın bu açıklamaları pozitif reel faizin süreceği olarak algılanırken, uzmanlar dolar kuru için bu açıklamaların aşağı yönlü riskleri artırdığını ifade etti.

        MERKEZ BANKASI DÖVİZ ALIM İHALELERİ AÇABİLİR

        Dolar kurunda 8.58 lira seviyesinden 7 lira sınırına kadar sert geri çekilme ile beraber Merkez Bankası yeni dönemde rezervlerini güçlendirme adına döviz alım ihaleleri açabilir.

        Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, yabancı bir ajansa verdiği demeçte, "Önümüzdeki süreçte; Merkez Bankası olarak rezerv artırma stratejimiz içinde diğer ülke merkez bankaları ile swap anlaşmaları yapılması yer almamaktadır. Bunun yerine, para kur stratejimiz içinde de açıkladığımız üzere, uygulamakta olduğumuz sıkı para politikasına kararlılıkla devam etmek suretiyle güçlü bir dezenflasyonist sürecin oluşması ve kalıcı hale gelmesi sonucunda Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurtiçi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yaparak rezervlerimizi artıracağız" dedi.

        Ağbal, ters dolarizasyon eğilimi sonrası döviz alım ihalelerinin açılacağı mesajını net bir şekilde ifade ederken, uzmanlar bu durumun gerçekleşmesi sonrası dolar kurundaki gevşemenin sınırlanabileceğini ifade etti.
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