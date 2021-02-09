Ağbal yüzde 5 enflasyon hedefinin yakalanması konusunda sabırlı olunacağının altını çizerken, bu seviye için 2023'ü işaret etti. Ağbal,'ın bu açıklamaları pozitif reel faizin süreceği olarak algılanırken, uzmanlar dolar kuru için bu açıklamaların aşağı yönlü riskleri artırdığını ifade etti.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ ALIM İHALELERİ AÇABİLİR

Dolar kurunda 8.58 lira seviyesinden 7 lira sınırına kadar sert geri çekilme ile beraber Merkez Bankası yeni dönemde rezervlerini güçlendirme adına döviz alım ihaleleri açabilir.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, yabancı bir ajansa verdiği demeçte, "Önümüzdeki süreçte; Merkez Bankası olarak rezerv artırma stratejimiz içinde diğer ülke merkez bankaları ile swap anlaşmaları yapılması yer almamaktadır. Bunun yerine, para kur stratejimiz içinde de açıkladığımız üzere, uygulamakta olduğumuz sıkı para politikasına kararlılıkla devam etmek suretiyle güçlü bir dezenflasyonist sürecin oluşması ve kalıcı hale gelmesi sonucunda Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurtiçi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yaparak rezervlerimizi artıracağız" dedi.

Ağbal, ters dolarizasyon eğilimi sonrası döviz alım ihalelerinin açılacağı mesajını net bir şekilde ifade ederken, uzmanlar bu durumun gerçekleşmesi sonrası dolar kurundaki gevşemenin sınırlanabileceğini ifade etti.