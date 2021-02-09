NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ÖDENECEK?

Nakdi Ücret Desteği başvurusu yapanlar, Nakdi Ücret Desteği nasıl ve nereden alınır merak ediyor. Nakdi Ücret Desteği bir ay içinde en fazla 30 gün olmak üzere veriliyor. Nakdi Ücret Desteği hak eden kişinin SGK ekranında belirtilen IBAN numarasına parası yatırılıyor. Eğer IBAN hesabı olmayan kişiler varsa bu kişiler Nakdi Ücret Desteği'ni PTT havalesi gibi farklı yollardan alabiliyor.