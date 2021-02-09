PTT UETS NEDİR?

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun değiştirilen 7/a maddesi ile 6.12.2018 tarihinde yayımlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sisteme UETS adı veriliyor.

UETS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

UETS uygulaması kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiler ve gerçek kişiler için farklıdır. Ancak bu üç koşulun, yükümlülüğün başlamasından itibaren 1 ay içerisinde PTT için geçerli olması gerekir. UETS online başvuruları yalnızca elektronik bildirim kullanma zorunluluğu olmayan gerçek kişiler tarafından yapılabilir. Elektronik bildirimleri kullanmak zorunda olanlar doğrudan PTT şubelerine başvurabilirler.