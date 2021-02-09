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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 14:38
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    • 09.02.2021 14:38
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    uyardı! Artık zorunlu! KOSGEB nedir? PTT nasıl kayıt olunur?

    lere yönelik yeni bir karar aldı. KOSGEB tarafından alınan karara göre; bilgi güvenliğini sağlamak, kişisel verileri korumak ve tebligat süresini hızlandırmak amacıyla resmi tebligatlarının PTT  üzerinden yapılacağı açıklandı. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar tarafından 'KOSGEB nedir? ne demek, nasıl kayıt olunur?' gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    KOSGEB uyardı! KOSGEB e-tebligat nedir?

    KOSGEB; bilgi güvenliğini sağlamak, kişisel verileri korumak ve tebligat süresini hızlandırmak amacıyla KOBİ'lere yönelik tebligatları artık PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapacak.

    KOSGEB'den kobilere yapılan son dakika e-Tebligat uyarısında nazı noktalara dikkat çekildi. Bundan sonraki süreç zarfında KOSGEB resmi tebligatlarının PTT UETS üzerinden yapılacağı kaydedildi. Bunun için son gün olan 1 Şubat tarihine kadar KOSGEB kobilerinin UETS'ye bilgilerini kaydetmeleri gerekiyordu.

    1 ŞUBAT'A KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ!

    Mevzuat gereği KOBİ'lerin UETS adreslerinin KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması gerekiyor. Bu kapsamda destek süreçlerine ilişkin başvuru formları revize edilirken tüm KOBİ'lerin 15 haneli e-Tebligat adresi almaları zorunlu hale geldi. 1 Şubat 2021 tarihine kadar UETS adresini, veri tabanına kayıt yaptırmayan KOBİ'ler KOBİ Bilgi Sistemine giriş yapamayacak.

    TASARRUF SAĞLANACAK

    UETS ile fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemleri hızlanacak. Tebligatın ne zaman yapıldığı, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğu daha kolay tespit edilecek. Tebligatların kâğıt, zaman ve enerji kaybına sebebiyet vermesinin önüne geçilecek.

    PTT UETS NEDİR?

    7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun değiştirilen 7/a maddesi ile 6.12.2018 tarihinde yayımlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sisteme UETS adı veriliyor.

    UETS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    UETS uygulaması kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiler ve gerçek kişiler için farklıdır. Ancak bu üç koşulun, yükümlülüğün başlamasından itibaren 1 ay içerisinde PTT için geçerli olması gerekir. UETS online başvuruları yalnızca elektronik bildirim kullanma zorunluluğu olmayan gerçek kişiler tarafından yapılabilir. Elektronik bildirimleri kullanmak zorunda olanlar doğrudan PTT şubelerine başvurabilirler.



        E-TEBLİGAT NEDİR ?

        Tebligat Kanununda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde UETS yoluyla alıcılarına iletilmesine e-Tebligat deniliyor.

        E-tebligat adresi almak için: https://basvuru.etebligat.gov.tr/

        E-tebligat hakkında detaylı bilgi için: https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Posta/UETS.aspx

        E- TEBLİGAT KULLANMANIN AVANTAJLARI

        Elektronik bildirimi kullanmanın en büyük avantajı, veri koruma ve bilgi güvenliği açısından büyük faydalar sağlamasıdır. Yazılı olarak saklanan ve yayınlanan belgeler herhangi bir zarara uğrayabilir, ancak elektronik olarak gönderilen bildirimlerin zarar görmesi kâğıt biçiminde saklanan belgelere göre daha zordur. Aynı zamanda elektronik bildirim sistemi zamandan tasarruf sağlayabilir. Belgeleri daha hızlı göndermek için elektronik bildirim sistemini kullanın.

        E-TEBLİGAT CEZA İŞLEMLERİ

        İşlem doğru yapılmazsa cezai yaptırımlar için elektronik bildirim kullanılacaktır. Vergi mükellefi bildirimde belirtilen yükümlülüklere uymazsa para cezasına çarptırılır. Vergi Usul Kanunu'nun 148.149. ve Mükerrer Madde 257. maddelerine göre, bu cezalar Kanunun Mükerrer 355. maddesinde düzenlenmiştir. Maliye Bakanlığı'na bağlı Devlet Vergi İdaresi Başkanlığı'nın 456 sayılı Genelgesinde ihlallere ne zaman ceza verileceği açıklanıyor. Bu nedenle, belirtilen süre içinde müracaat etmeyen mükelleflerin kendilerini elektronik bildirim sistemine dahil etmeleri gerekse de, yine de usulüne uygun olmayan şekilde cezalandırılacaklar.
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        Haberler Ekonomi KOSGEB uyardı! Artık zorunlu! KOSGEB e-Tebligat nedir? PTT UETS nasıl kayıt olunur?