KOSGEB; bilgi güvenliğini sağlamak, kişisel verileri korumak ve tebligat süresini hızlandırmak amacıyla KOBİ'lere yönelik tebligatları artık PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapacak.
KOSGEB'den kobilere yapılan son dakika e-Tebligat uyarısında nazı noktalara dikkat çekildi. Bundan sonraki süreç zarfında KOSGEB resmi tebligatlarının PTT UETS üzerinden yapılacağı kaydedildi. Bunun için son gün olan 1 Şubat tarihine kadar KOSGEB kobilerinin UETS'ye bilgilerini kaydetmeleri gerekiyordu.
1 ŞUBAT'A KADAR SÜRE VERİLMİŞTİ!
Mevzuat gereği KOBİ'lerin UETS adreslerinin KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması gerekiyor. Bu kapsamda destek süreçlerine ilişkin başvuru formları revize edilirken tüm KOBİ'lerin 15 haneli e-Tebligat adresi almaları zorunlu hale geldi. 1 Şubat 2021 tarihine kadar UETS adresini, veri tabanına kayıt yaptırmayan KOBİ'ler KOBİ Bilgi Sistemine giriş yapamayacak.
TASARRUF SAĞLANACAK
UETS ile fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemleri hızlanacak. Tebligatın ne zaman yapıldığı, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğu daha kolay tespit edilecek. Tebligatların kâğıt, zaman ve enerji kaybına sebebiyet vermesinin önüne geçilecek.
PTT UETS NEDİR?
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun değiştirilen 7/a maddesi ile 6.12.2018 tarihinde yayımlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sisteme UETS adı veriliyor.
UETS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
UETS uygulaması kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiler ve gerçek kişiler için farklıdır. Ancak bu üç koşulun, yükümlülüğün başlamasından itibaren 1 ay içerisinde PTT için geçerli olması gerekir. UETS online başvuruları yalnızca elektronik bildirim kullanma zorunluluğu olmayan gerçek kişiler tarafından yapılabilir. Elektronik bildirimleri kullanmak zorunda olanlar doğrudan PTT şubelerine başvurabilirler.