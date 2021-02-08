'DAHA DA YÜKSELİR' ALGISIYLA ALTINA YÖNELİNDİ

Faruk Erdem, "Altına talep artmıştı geçen yıl ve yükselmişti ama hep uyardık altındaki yükselişler ve düşüşler çok sert oluyor o yüzden de çok güvenmeyin, kısa vadede altından çok kazanabileceğinizi düşünmeyin, dolayısıyla 540 liraları falan gördüğünde insanlar 'daha da yükselir' diyerek yöneldi. Uluslarlarası kuruluşlar, spekülatörler işte ons 3 bin dolar olacak diye insanları buraya yönlendirdiler. O noktalardan altın alan insanlarımız oldu." ifadelerini kullandı.