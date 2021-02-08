Son dakika ekonomi haberleri... Altında güvenli liman algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Altındaki düşüş devam edecek? Altın neden yükselmişti? Altın neden düştü? Pandemi döneminde altın nasıl seyretti? Gram altın ve ons altın nasıl değişti? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu.
Altının onsu ise 1900 dolardan, 1817 dolara düştü. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem altındaki düşüşün nedenlerini sıraladı. Erdem, "Geçen yıl, yılbaşında gram altın 290 liralardan başlamıştı yıla. Bir anda yüzde 50'nin üzerinde artış oldu. Çünkü, bazı krediler verildi. Piyasaya para enjekte edildi. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada böyle oldu. Bu paraların bir kısmı altına gitti." dedi.
'DAHA DA YÜKSELİR' ALGISIYLA ALTINA YÖNELİNDİ
Faruk Erdem, "Altına talep artmıştı geçen yıl ve yükselmişti ama hep uyardık altındaki yükselişler ve düşüşler çok sert oluyor o yüzden de çok güvenmeyin, kısa vadede altından çok kazanabileceğinizi düşünmeyin, dolayısıyla 540 liraları falan gördüğünde insanlar 'daha da yükselir' diyerek yöneldi. Uluslarlarası kuruluşlar, spekülatörler işte ons 3 bin dolar olacak diye insanları buraya yönlendirdiler. O noktalardan altın alan insanlarımız oldu." ifadelerini kullandı.