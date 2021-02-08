GRAM ALTIN ÇEYREK ALTINI GEÇECEK!



Altın fiyatlarındaki anlık değişimler vatandaşların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Kimi İstanbul borsasını araştırmaya başlarken kimisi ise altın yorumlarını okuyup yatırımlarını ona göre şekillendiriyor. Bir diğer yatırımcılar ise alım satım işlemlerini bankalar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası altın rezervleri yakından takip ediliyor.

Uzun vadeli yatırımcıların yanı sıra büyük yatırımcılar açısından altın fiyatlarındaki anlık değişimler çok büyük kazanç ya da zarara yol açabiliyor. Fiyatlardaki saniyelik çizelge bile çok büyük önem taşıyor. Çünkü saniyeler içerisinde yüksek miktar para kazanıyor veya kaybediyor. Bu yüzden altın piyasası büyük yatırımcılar için çok daha önemli bir yatırım olarak karşımıza çıkıyor.