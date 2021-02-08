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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 09:55
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    • 08.02.2021 09:55
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    Altın alacaklar dikkat! Bu fiyatlar bir daha görülmez! , cumhuriyet, çeyrek, yarım ve fiyatları...

    na kötü haber! Çarklar tersine döndü! Haftanın ilk işlem gününde nda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons altın fiyatları yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederken, hem ons hem de ’deki düşüşün etkisiyle fiyatları, yaklaşık yüzde 10 gerileyerek yatırımcısını üzdü. Fiyatlarda yaşanan sert düşüşün ardından son alış satış fiyatlarındaki son durum araştırılmaya başlandı. İşte 8 şubat , çeyrek ve gram altın fiyatları

    takvim.com.tr
    altın

    Altın yatırımcılarına kötü haber! Çarklar tersine döndü! Vatandaşların son dönemde sıkça sorduğu sorulardan bir tanesi de "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu olurken çok sayıda yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İnternet üzerinden altın borsasını, altındaki son durumu ve serbest piyasada altın fiyatlarını daha yakından takip ederek alım satım işlemlerini ona göre gerçekleştiriyor.

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 ŞUBAT 2021

    Piyasalar güne başlarken altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların bir numaralı gündem maddesi haline geliyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt ararken Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar bilgisine bakmadan hareket etmek istemiyor. Bugün gram altın 411 TL, çeyrek altın 670 TL'den işlem görüyor…

    İşte canlı ve güncel rakamlar ile alış ve satış detayları!

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 375,00

    SATIŞ: 378,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.338,00

    SATIŞ:1.359,00

        TAM ALTIN

        ALIŞ: 2.612,79

        SATIŞ: 2.664,60

        ATA ALTIN

        ALIŞ: 2.745,00

        SATIŞ: 2.786,00

        CUMHURİYET ALTINI

        ALIŞ: 2.667,00

        SATIŞ: 2.708,00

        YARIM ALTIN

        ALIŞ: 1.340,00

        SATIŞ: 1.363,00

        GRAM ALTIN

        ALIŞ: 411,36

        SATIŞ: 411,45

        ÇEYREK ALTIN

        ALIŞ: 669,00

        SATIŞ: 681,00

        GRAM ALTIN ÇEYREK ALTINI GEÇECEK!

        Altın fiyatlarındaki anlık değişimler vatandaşların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Kimi İstanbul borsasını araştırmaya başlarken kimisi ise altın yorumlarını okuyup yatırımlarını ona göre şekillendiriyor. Bir diğer yatırımcılar ise alım satım işlemlerini bankalar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası altın rezervleri yakından takip ediliyor.

        Uzun vadeli yatırımcıların yanı sıra büyük yatırımcılar açısından altın fiyatlarındaki anlık değişimler çok büyük kazanç ya da zarara yol açabiliyor. Fiyatlardaki saniyelik çizelge bile çok büyük önem taşıyor. Çünkü saniyeler içerisinde yüksek miktar para kazanıyor veya kaybediyor. Bu yüzden altın piyasası büyük yatırımcılar için çok daha önemli bir yatırım olarak karşımıza çıkıyor.
            Haberler Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Bu fiyatlar bir daha görülmez! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları...